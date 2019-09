Em jogo movimentado de cinco gols, Internacional bate Botafogo no Beira Rio

O Internacional bateu o Botafogo por 3 a 2, no Beira Rio, em jogo com lei do ex, goleiro passando mal, VAR, gol nos acréscimos e fim de jejum. A equipe colorada veio a campo com o time titular após eliminação no meio da semana para o Flamengo, na Libertadores. Se no primeiro tempo o jogo teve placar apertado, com poucos espaços, na etapa final o cenário mudou e a equipe de Odair Hellmann soube aproveitar os contra-ataques para vencer a partida. O Botafogo buscou o empate a todo momento e teve um gol de Alex Santana anulado pelo VAR. O Camisa 10 alvinegro foi um dos destaques da partida, levando perigo à meta de Marcelo Lomba. Já pelo lado do Inter, Nico López teve bela atuação e foi premiado com uma assistência para Edenílson e com o terceiro gol da equipe para dar fim ao jejum de 24 jogos sem balançar as redes.

Primeiro Tempo

O Inter começou pressionando na primeira etapa. Logo no primeiro minuto de jogo, Guerrero recebeu na esquerda, fez o corte e arriscou o chute no canto esquerdo de Gatito Fernández, mas a bola foi para fora. O Botafogo se via sem muitas opções para infiltrar na zaga adversária. Lucas Campos e Luiz Fernando arriscavam com chutes de longa distância, sem levar perigo a meta de Marcelo Lomba.

Com maior posse de bola, a equipe Colorada cercava a área do Glorioso e quase abriu o placar com Nico López, que aos 15' obrigou Gatito a realizar defesa em dois tempos, após chute forte. Rodrigo Lindoso, ex jogador do Botafogo, estava pronto para a sobra.

Aos 22' o Internacional obrigou novamente o arqueiro do Botafogo a fazer grande defesa no jogo. Patrick puxou o contra-ataque em velocidade pela esquerda e tocou para Edenílson na entrada da área. O meia ainda tentou tirar de Gatito e finalizou rasteiro no canto esquerdo. O goleiro se esticou para salvar e mandar para escanteio. Aos 24', Nico López apareceu de novo, chutando cima do goleiro Alvinegro, sem levar muito perigo.

O Botafogo conseguiu chegar com perigo pela primeira vez apenas aos 27' com Alex Santana. O lateral Marcinho tirou a marcação e fez ótimo cruzamento para o camisa 10, que tentou puxar a bicicleta e mandou por cima do gol de Lomba.

Com 52% da posse de bola, o Internacional assustava no jogo, mas pecava na falta de criatividade e lentidão nas jogadas. Enquanto o clube carioca se posicionava recuado até a intermediária, deixando poucos espaços, com apenas Diego Souza mais a frente.

Aos 33', o Glorioso chegou novamente com chute perigoso de fora da área de Alex Santana. O meio-campista é o artilheiro da equipe na temporada e tem como principal característica o chute de longe. A equipe de Eduardo Barroca tentava aumentar a pressão, principalmente após Victor Cuesta levar amarelo e se juntar a Rodrigo Moledo, que já havia sido punido com o cartão por falta dura em cima de Diego Souza, logo no início da partida.

Depois de Alex Santana, foi a vez de Luiz Fernando quase marcar um golaço. O atacante recebeu de fora da área, girou e bateu colocado. A bola explodiu no travessão. Na sequência, João Paulo finalizou e pediu toque de mão, negado pela arbitragem.

Com dificuldades para passar pelo bloqueio da zaga Alvinegra, o Inter apostou na bola parada e aos 43' chegou ao gol, com Rodrigo Lindoso fazendo a lei do ex entrar em ação. Rafael Sóbis cobrou escanteio fechado na pequena área e achou o meia, que só teve o trabalho de testar para as redes.

O Botafogo voltou a sofrer um gol de bola parada justamente na semana que o técnico Eduardo Barroca havia elogiado a melhora do time nesse aspecto.

Entra e sai

O Botafogo voltou para o segundo tempo com duas alterações. Barroca adiantou Marcinho para o meio e entrou com o lateral Fernando no lugar de Lucas Campos, que estava mal na partida. O treinador já havia testado essa alternativa durante a semana. Gatito também precisou ser substituído por Diego Cavalieri, após sentir indisposição.

Segundo Tempo

O Botafogo voltou pro jogo em busca do empate. Aos 2', Diego Souza recebeu na área e deu toque bonito para cobrir Marcelo Lomba, mas já estava marcado o impedimento do camisa 7.

Com a vantagem no placar, o Internacional tentava segurar o resultado e investia no contra-ataque. Após Marcelo Lomba se antecipar ao chute de Cícero na pequena área, Fernando errou passe para trás para João Paulo aos 7' e Nico López aproveitou para puxar contra-ataque e servir Edenílson na entrada da área, que dessa vez não deu chances para Gatito e ampliou o marcador para o Colorado.

No lance seguinte, o Botafogo conseguiu descontar o placar com Alex Santana, mas o lance foi anulado pelo VAR. Luiz Fernando havia feito bonita jogada na linha de fundo e tocou rasteiro para o camisa 10 mandar para as redes. No entanto, o árbitro anulou o gol após verificar o vídeo e identificar um toque de mão. Na sequência, Cícero tomou amarelo por reclamação.

O técnico Odair Hellmann respondeu logo em seguida, sacando Rafael Sóbis de sua equipe para a entrada de Wellington Silva, na intenção de dar mais velocidade para o contra-ataque do Colorado.

Apesar da anulação, o Botafogo continuou pressionando e chegou com perigo aos 15' com Marcinho chutando de fora, obrigando Lomba a espalmar para escanteio. O próprio foi para a cobrança de escanteio e achou Diego Souza, que subiu para cabecear e diminuiu o placar. O atacante levou amarelo na comemoração.

Com o jogo aberto, a partida ficou lá e cá. O Botafogo chegava principalmente com Alex Santana, que insistia no chute de longe, enquanto o Colorado investia nas jogadas de Nico López, que tentava acabar com seu jejum. Aos 21', o atacante obrigou Cavalieri a realizar boa defesa para escanteio. Na cobrança, Guerrero ganhou disputa com Gilson e novamente botou o goleiro do Glorioso para trabalhar.

O Botafogo respondia logo em seguida, com João Paulo cabeceando para defesa de Lomba, após cruzamento de Gilson pela esquerda. Diferente do primeiro tempo, o jogo era corrido e com as duas equipes dando espaços para construção das jogadas do adversário.

Aos 24', novamente Nico López tentou aumentar o placar para o Inter, mas parou em Cavalieri. O arqueiro que entrou no lugar de Gatito não teve vida fácil. O Inter pressionava com Patrick e Guerrero, mas sem levar perigo.

Tentando empatar o jogo, o técnico Eduardo Barroca entrou com Vinícius Tanque no lugar de João Paulo e botou o time para frente. A resposta da alteração veio aos 32', quando Alex Santana apareceu com perigo para cabecear para o gol. Marcelo Lomba encaixou a bola.

Apesar das investidas do Alvinegro, o momento do jogo era melhor para o Internacional, que alterou Edenílson por Nonato, já pensando no jogo do meio de semana contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil. A equipe de Odair Hellman investia nos contra-ataques e após boa trama com Rodrigo Lindoso, Nico López invadiu a área e fez belo gol, dando fim ao jejum de 24 jogos sem balançar as redes. Em seguida, o camisa 10 D'Alessandro entrou no lugar do atacante, que saiu ovacionado pela torcida.

Em seu primeiro lance na partida, o meia argentino já se envolveu em confusão. Alex Santana se estranhou com o camisa 10 do Internacional, dando uma peitada no meia. O jogador do Botafogo foi advertido com o amarelo.

No apagar das luzes, Marcinho ainda teve tempo de descontar o marcador após aparecer livre na área e chutar cruzado para fazer o segundo gol do Botafogo no jogo.

Com o resultado, o Botafogo ficou com 23 pontos e caiu para 10º lugar. Na próxima rodada o Alvinegro enfrenta o Atlético-MG, no domingo, no Nilton Santos, às 16h.

Já o Internacional chegou aos 27 pontos e vai dormir na sétima posição. Seu próximo confronto é contra o Cruzeiro, pelas semi-finais da Copa do Brasil, na quarta-feira, as 21h30, no Beira Rio.