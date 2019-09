Após derrotar Palmeiras, Arrascaeta exalta companheiros: "É um prazer jogar com eles"

Mais um show do "Arraxca"! No Maracanã lotado com 65.969 pessoas, o confronto direto diante do Palmeiras era um dos jogos para elevar ainda mais a confiança do Flamengo no caso de uma vitória — e ela aconteceu de forma soberana. Com dois gols de Gabriel Barbosa e um do uruguaio De Arrascaeta, o time de Jesus reassumiu a ponta do Brasileirão com 36 pontos.

A vitória teve caminho aberto logo aos 11 minutos, com Arrascaeta deixando Gabigol na cara de Weverton, que só viu o tapinha do artilheiro de 2019 passando por cima. Foi um pleno domínio carioca durante os 90 minutos.

Aos 38 minutos, aí veio a consagração do Arraxca. Bruno Henrique fez bela jogada pela direita e lançou a bola cruzada em direção do uruguaio. O camisa 14 do Fla não desperdiçou e meteu a cabeça na bola para ampliar o placar.

"É UM PRAZER JOGAR COM ELES"

No minuto 15 do segundo tempo, Gabigol ainda fez mais um, de pênalti. Assim, o 3 a 0 no Maraca foi importante para o clube retomar a liderança. E um dos jogadores que teve papel fundamental para o domínio da batalhe do meio-campo foi o próprio Arrascaeta.

Depois do jogo, em entrevista à Rede Globo, o uruguaio contou o motivo do Flamengo para estar apresentando um futebol à frente, ofensivo. O uruguaio também citou a qualidade dos jogadores de ataque.

"É pela qualidade que tem o elenco e os jogadores. A gente tenta dar o melhor para o time, a gente que joga lá frente tenta distribuir o jogo. Bruno Henrique, Gabigol e Everton Ribeiro, todos são craques. É um prazer jogar com eles."

Junto com Gilberto (Bahia), Sasha (Santos) e Everaldo (Chapecoense), Arrascaeta é o vice-artilheiro do Brasileirão, com oito gols — Gabigol lidera ranking, com 14. Na tabela de maiores assistentes do campeonato, aí o uruguaio é líder, com seis passes para gol. Dessa forma, é inevitável exaltar a boa fase do camisa 14 flamenguista.