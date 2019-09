Fortaleza vence Goiás e entra na zona de classificação para a Copa Sul-Americana

Neste domingo (01), Fortaleza e Goiás se enfrentaram pela 17ª rodada do Brasileirão. Jogando diante de sua torcida, o Fortaleza venceu a equipe goiana por 2 a 0, gols de Quintero e Osvaldo. Com a vitória, o Leão pulou para a 12ª posição, entrando na zona de classificação para a Copa Sul-americana.

Até então separados por apenas três pontos, as duas equipes buscavam a vitória para se distanciar da parte inferior da tabela. O Goiás vinha de vitória diante do Internacional na última rodada, encerrando uma série de resultados ruins. Já o Fortaleza vinha de um empate com gosto de vitória, contra o Santos, já que a equipe cearense chegou a estar perdendo por três gols de diferença.

Fortaleza em vantagem e expulsão Esmeraldina

Quintero abre o placar para o tricolor cearense. (Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC)

Em um Castelão mais uma vez lotado, o Fortaleza iniciou o jogo levando um susto, quando Kayke avançou sozinho e finalizou para a defesa de Felipe Alves, entretanto após a tentativa Esmeraldina, foi marcado o impedimento do jogador. Aos 24’, o gol do Fortaleza. Após levantamento de Tinga, o zagueiro tricolor Quintero abriu o placar para os donos da casa. Aos 36’, o Goiás ficou com um jogador a menos, quando Yago Rocha impediu um contra-ataque com falta e recebeu seu segundo cartão amarelo.

Com mais espaço em campo, o Leão do Pici aproveitou as lacunas e aumentou sua vantagem no marcador. Aos 13’, Osvaldo deu números finais a partida, após cruzamento rasteiro de Felipe Pires. Ainda houve uma bola na trave, depois de uma finalização de André Luiz, mas acabou mesmo 2 a 0 para o tricolor cearense. Este é o primeiro triunfo do Leão com Zé Ricardo no comando.

Próxima rodada

Mais uma vez em casa, o Fortaleza joga no sábado (07) contra a equipe do Fluminense, às 17h. No mesmo dia, o Goiás enfrenta no Serra Dourada, a equipe do Palmeiras, um pouco mais tarde, às 21h.