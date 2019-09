São José-RS e Sampaio Corrêa empatam sem gols no jogo de ida das quartas da Série C

Nada de gols! Na noite deste sábado (31), em primeiro confronto válido pelas quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro, São José-RS e Sampaio Corrêa empataram em 0 a 0, no estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre. O resultado deixa tudo aberto para a segundo jogo entre as duas equipes.

A partida será no próximo sábado (7), feriado nacional, às 19h15, no estádio Castelão, em São Luís. Quem vencer, conquista o acesso à Série B do ano que vem e, consequentemente, avança às semifinais. Qualquer empate levará a decisão da vaga para a disputa de pênaltis.

Baixa temperatura

Quando todo mundo pensava que o clima frio ficasse apenas para a população de Porto Alegre, a partida demonstrou que também teria a mesma sensação. Luiz Eduardo ainda tentou esquentar, mas não conseguiu. O artilheiro do Zequinha ainda tentou mais uma vez e voltou a errar o alvo.

A equipe visitante apareceu através da bola parada. Após cobrança de falta para a grande área, Paulo Sérgio, livre de marcação, tentou, mas não alcançou a bola. Na reta final da primeira etapa, Rodrigo Andrade cruzou e Luiz Eduardo quase fez contra.

Emoção no fim

Se no começo demorou a ter grandes oportunidades, o cenário foi ainda pior no segundo tempo. As duas equipes esperavam um erro do adversário. Rodrigo Andrade aproveitou a falha da zaga do São José, roubou a bola e cruzou, mas João Paulo não conseguiu alcançar para tentar a finalização.

O jogo ganhou contornos dramáticos na última parte. Precisando do resultado, o São José-RS foi ao ataque. Em cobrança de falta, Rafael Tavares obrigou Andrey a realizar uma grande defesa. Em seguida, após jogada individual, ele apareceu de novo e acertou um chute na trave. No fim, o Sampaio Corrêa quem marcou, mas o gol foi anulado por impedimento e a partida terminou sem gols.