Fiorentina anuncia contratação do atacante Pedro, ex-Fluminense, por €11 milhões

As última horas de janela de transferência aberta na Europa atingiu o futebol brasileiro. Nesta segunda-feira (02), a Fiorentina anunciou a contratação do atacante Pedro, ex-Fluminense por €11 milhões (R$ 50,2 milhões na cotação atual).

''A ACF Fiorentina anuncia que adquiriu, do Fluminense FC, os direitos ao desempenho esportivo do jogador Pedro Guilherme Abreu Dos Santos. Pedro, nascido no Rio de Janeiro (Brasil) em 20 de junho de 1997, já conseguiu 58 jogos e fez 20 gols com a camisa do clube brasileiro'', publicou a Fiorentina em seu site oficial.

Após passar por exames médicos, o atacante brasileiro assinou contrato até junho de 2024 com a equipe italiana. Dos €11 milhões (R$: 50,2 milhões), o Fluminense ficará com €8 milhões (R$: 36,5 milhões), outros €3 milhões (13,6 milhões) ficará com o Artsul, clube-empresa que detém parte do direito do jogador.

Pelo profissional do Tricolor das Laranjeiras, Pedro marcou 31 gols em 93 jogos. (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Pedro é o 11° reforço da Viola para a temporada 2019-20. Erick Pulgar, Aleksa Terzic, Pol Lirola, Kevin Prince-Boateng, Milan Badelj, Ricardo Baroni, Frank Ribery, Martín Cáceres, Pietro Terracciono e Dalbert foram os contratados até o momento.