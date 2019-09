Confronto dos desesperados! Fluminense e Avaí duelam pela recuperação

Com o fantasma do rebaixamento batendo à porta, Fluminense e Avaí se enfrentam nesta segunda-feira (02), no Maracanã, às 20h (de Brasília). O confronto é válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o 18º colocado, com 12 pontos conquistados. Já o Leão da Ilha é o lanterna, com sete pontos.

O histórico registra 17 jogos entre as equipes. O Fluminense leva vantagem com dez vitórias, contra quatro do Avaí, além dos três empates. Já a última partida ocorreu em 15 de março de 2018, na Ressacada, pela Copa do Brasil. O Avaí venceu por 1 a 0, com gol de Lourenço. Na ocasião, como também havia vencido o primeiro jogo, o Leão da Ilha avançou na competição.

Fluminense e a reabilitação no Brasileiro

Após a eliminação diante do Corinthians, pela Copa Sul-Americana, o Tricolor agora tem como único objetivo deixar a temida zona da degola. Para a partida contra o Avaí, o técnico Oswaldo de Oliveira optou por fechar o último treinamento.

Em trabalho tático realizado, o meia Wellington Nem e o atacante João Pedro foram testados na equipe titular. Eles entrariam nas vagas de Daniel e Marcos Paulo, respectivamente.

Já o meia Nenê retorna de suspensão e deve formar dupla no meio de campo com Ganso. A baixa é o volante Yuri, que está suspenso. Os pendurados são: Allan, Daniel, Airton e Guilherme.

Provável escalação do Fluminense: Muriel; Igor Julião, Nino, Digão, Caio Henrique; Allan, Ganso, Nenê; Wellington Nem, João Pedro, Yony González (Marcos Paulo).

Avaí ainda busca primeira vitória

Lanterna do campeonato, o Leão da Ilha é a única equipe que ainda não venceu. Ao todo, foram nove derrotas e sete empates. A equipe precisa da vitória se quiser fugir da zona de rebaixamento.

O técnico Alberto Valentim não poderá contar com o zagueiro Betão, expulso na última partida, contra o Corinthians. Seu substituto seria Eduardo Kunde, mas o jogador ainda sente dores após pancada no tornozelo e não deve estar à disposição.

Com isso, o escolhido deve ser Ricardo, que formará dupla de zaga com Marquinhos Silva. A lista dos pendurados é grande: Léo, Vladimir, Julinho, João Paulo, Marquinhos, Gustavo Ferrareis e Eduardo Kunde.

Provável escalação do Avaí: Vladimir; Léo, Ricardo, Marquinhos Silva, Igor Fernandes; Pedro Castro, Richard Franco, João Paulo; Caio Paulista, Brenner, Lourenço.

Arbitragem

O trio de arbitragem vem de São Paulo. Raphael Claus (FIFA) comanda a partida. Seus assistentes serão Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA) e Alex Ang Ribeiro (AB). O responsável pelo VAR será Luiz Flávio de Oliveira (FIFA).