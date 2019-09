Alex Morgan, Lucy Bronze e Megan Rapinoe disputam o prêmio The Best

A Fifa revelou as três finalistas para o prêmios The Best de melhor jogadora do mundo na temporada 2018-19, na manhã desta segunda-feira (2). Tetracampeão mundial, os Estados Unidos contam com duas integrantes: Alex Morgan e Megan Rapinoe. Lucy Bronze, eleita atleta Europa, integra a lista. Pela primeira vez, o troféu ficará em mãos novas.

Goleiras

Já o trio de goleiras é formada pela chilena Christiane Endler, a sueca Hedvig Lindahl e a holandesa Sari van Veenendaal. A última chegou a faturar luva de ouro na Copa do Mundo de 2019.

Treinadores

O trio de técnico possui a bicampeã da Copa do Mundo com a seleção americana, Jill Ellis. Sarina Wiegman à frente da Holanda e o único home, Phil Neville com a Inglaterra.