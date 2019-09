Marinho revela identificação com crianças por ser engraçado nas entrevistas

O atacante Marinho, um dos destaques do Santos no Brasileirão, esteve presente no Caioba Soccer Camp, que está sendo realizado no Club Med Lake Paradise, em Mogi das Cruzes-SP.



Suspenso da rodada do fim de semana, Marinho não atuou na vitória do Peixe fora de casa, por 1 a 0, sobre a Chapecoense. Neste domingo (1), ele participou de uma conversa descontraída e orientou crianças de 5 a 13 anos que participam desde a última sexta-feira de diversas atividades do acampamento. Os participantes, claro, ficaram animados com o bate-papo.



"As crianças gostam desse meu jeito. Sou assim animado, falo o que vem na cabeça. Gosto de brincar. As entrevistas que eu dou também são engraçadas. Isso faz com que as crianças gostem de mim. Minha conexão com eles é muito forte", destacou Marinho.

Foto: Edu Santana

O jogador aproveitou para falar do casamento perfeito com o Santos. Desde que chegou, foram dois gols marcados e boas atuações.



"Sou um cara que me entrego em campo. Não gosto de perder nenhuma bola. E isso o torcedor identifica logo. E jogar com a camisa do Santos é um orgulho para qualquer jogador", afirmou o atacante, que não escondeu o sofrimento por acompanhar de longe a vitória do Peixe em Chapecó. "Eu vi pelo celular, sozinho. Olha, é muito ruim ficar fora torcendo. Mas graças a Deus deu tudo certo e o time venceu."



O Caioba Soccer Camp reúne 270 meninos e meninas para um fim de semana de muito futebol e diversão. Além de Marinho, o Camp criado há dois anos pela agência Turn On The Light, dos amigos e sócios Tico Sahyoun, Antonio El Khouri e Caio Ribeiro, conta com as presenças dos campeões mundiais Denílson, Luizão, Ricardinho e Diego Lugano, e com os ex-craques Marcos Assunção e Dodô.