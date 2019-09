Após vencer Ypiranga-RS na ida, Daniel Paulista comenta: "Vantagem muito importante"

Jogando no Batistão, o Confiança-SE fez valer o mando e venceu o Ypiranga-RS, ontem (31), por 1 a 0, na primeira partida das quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série C. Atuando em casa, o Confiança criou várias chances no primeiro tempo e marcou com Tito, aos 24 minutos.

Comandante do Dragão, Daniel Paulista destacou a importância do resultado, além de comentar sobre as chances desperdiçadas.

“A vitória foi muito importante. A equipe jogou muito bem, criou muitas oportunidades e poderia até ter feito um placar melhor, mas conseguimos uma vantagem que será muito importante na partida de volta.”

Apesar da vitória em casa, Daniel lembra que o jogo da volta será difícil, e comenta sobre as condições adversas que o Dragão precisará enfrentar para sair com o acesso.

“Vamos enfrentar uma equipe de qualidade que, jogando dentro de casa, vai ter se expor para reverter a situação e a gente vai ter que estar preparado para superar tudo isso e buscar a classificação”, explica o treinador.

A partida de volta entre as duas equipes está marcada para o próximo sábado (07), às 17h, no Colosso da Lagoa, em Erechim. Quem passar para a semifinal, garante o acesso à Série B de 2020.