Luxemburgo pede apoio da torcida após derrota para o Cruzeiro: "Importante acreditar"

Pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro o Vasco da Gama visitou o Cruzeiro e acabou sendo derrotado por 1 a 0 no Mineirão. Após a partida o técnico Vanderlei Luxemburgo falou sobre o jogo e tirou qualquer culpa do lateral direito Yago Pikachu que perdeu um pênalti quando o jogo ainda estava empatado. Além disso, o comandante comentou sobre as cobranças da torcida em cima do elenco.

"Quero dizer diretamente para o torcedor: não adianta queimar o Marquinho, o Tiago Reis, o Valdivia. Porque daqui a pouco não tenho ninguém. Estou com 67 anos, não posso entrar em campo para jogar. Estão queimando jogador. Torcedor, preste bem atenção: para conseguirmos alguma coisa, é importante acreditar e caminhar junto com estes jogadores. Não dá para queimar ninguém nem contratar alguém. Temos que entender que este é o nosso elenco."

"Ele (Yago Pikachu) vai passar para mim o que quer fazer. Ele bate muito bem, de repente perde momentaneamente a confiança e fica inseguro. É uma conversa com ele, olho no olho, para saber se está com confiança, se quer continuar. Ele treina bastante. Enquanto estiver treinando, não me assusto com isso. Vou matar o Pikachu, crucificar? Não. Perdemos todos nós, e ele continua com crédito comigo."

Luxa ainda analisou a partida e sobre a sua equipe sair da "zona da confusão".

"O Vasco tinha o domínio do jogo e noção do que estava acontecendo. Quando perdeu o pênalti, tivemos uma queda, um abatimento. Depois conseguimos nos reencontrar. O resultado é aquilo que se apresentou, mas acho que o Vasco merecia coisa melhor. Teve grande atuação e jogou de igual para igual. Tivemos boas possibilidades. Infelizmente perdemos o jogo. Faz parte. O Cruzeiro aqui sempre é muito forte."

"Nunca falei diferente. A competição do Vasco é para sair da confusão. Nosso campeonato é outro. Mesmo na situação em que se encontra, o Cruzeiro tem muita qualidade. Não aconteceu nada diferente do que o Cruzeiro oferece no Mineirão. É sempre muito difícil."

Agora, na próxima rodada, o Vasco encara o Bahia no Rio de Janeiro. O confronto decisivo acontece às 11h do sábado (07).