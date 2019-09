Avaí agrava crise do Fluminense, vence no Maracanã e quebra jejum de 19 jogos sem vencer

No duelo dos desesperados o Fluminense recebeu o Avaí no Maracanã e acabou sendo derrotado por 1 a 0. O jogo válido pela 17ª rodada teve o mesmo roteiro de diversos jogos do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro. João Paulo, de pênalti, que marcou o único gol da partida nesta segunda-feira (2). Essa foi a primeira vitória dos catarinense desde abril, e a primeira no Maracanã na história.

O primeiro tempo começou equilibrado, com o Avaí conseguindo trocar passes, mas aos poucos o Flu foi tomando conta do jogo e criando as oportunidades.

A equipe mandante mais uma vez foi escalada de forma ofensiva e mais uma vez abusou de perder gols. Primeiro João Pedro cabeceou pra fora. Depois Wellington Nem recebeu lindo passe de João Pedro, driblou o goleiro Vladimir e chutou pra fora.

O Flu seguia em cima, Yony recebeu de Ganso e obrigou Wladimir a trabalhar. Após linda troca de passes Nenê ficou cara a cara com Vladimir e também parou no goleiro. Com 0 a 0 e os gols perdidos a torcida já estava impaciente.

No segundo tempo, o Fluminense continuou criando e parando no goleiro catarinense. João Pedro finalizou duas vezes parando no arqueiro, Yony González concluiu boa chegada pra fora e Allan obrigou Vladimir a fazer grande defesa.

Já na reta final do jogo, o volante Caio cometeu pênalti após um carrinho na lateral da área. No entanto, a penalidade máxima só foi marcada depois da revisão do árbitro no monitor do VAR. Com categoria João Paulo bateu e fez o gol da vitória dos avaianos. Com o gol a torcida do Flu intensificou as vaias e gritou "burro" para o técnico Oswaldo de Oliveira.

Essa foi a primeira vitória do time catarinense no Brasileirão. Mesmo com os três pontos, o Leão segue em último, com 10 pontos. O próximo jogo do Avaí é contra o Flamengo, em Brasília, no sábado (7), às 17h. O Fluminense segue em 18º, com 12. O Tricolor volta a campo no mesmo dia e horário, contra o Fortaleza, no Castelão.