Valentim destaca importância anímica de primeira vitória do Avaí no Brasileiro: "Tira o peso"

Finalmente acabou o jejum de vitórias do Avaí. Demorou, mas o Leão quebrou a maior sequência da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos sem vencer num início de competição ao bater o Fluminense por 1 a 0 nesta segunda-feira (2), pela 17ª rodada. João Paulo, de pênalti, fez aos 42 da etapa final o gol da vitória avaiana, a primeira desde sete de abril - foram 19 jogos no total. Além disso, esta foi a primeira vez que o time catarinense saiu vencedor do Maracanã em todos os tempos.

O técnico Alberto Valentim, que fez sua oitava partida no comando do Avaí, celebrou o alívio que essa vitória traz para ele, mas principalmente ao elenco e a quem já estava no clube antes de sua chegada.

"Foi uma vitória importantíssima, por alguns motivos. Mas além da classificação, que consegue chegar e aumentar três pontos. Essa vitória foi muito importante para a necessidade de tirar o peso de não ter vindo ainda, principalmente para os atletas. Tava difícil para mim que chegou sem vencer. E imaginando o quanto estava difícil para todos que estavam aqui antes. Falo isso pelo tanto que eles trabalham, trabalham forte. Vitória importante para tirar o peso", disse.

Valentim destacou ainda a ótima partida do goleiro Vladimir e também ressaltou a postura inteligente do Avaí para buscar a vitória no Rio de Janeiro. "Estamos com uma fase defensiva consistente, neutralizar ao máximo, procurar jogar ao máximo. Tentamos isso o tempo todo, não teve tiro de meta longo, dois no máximo. Tentamos jogar sempre, mesmo com rival perigoso em casa. É aproveitar as chances, saber sofrer. Um termo que uso que é importante. E exaltar a atuação do Vladimir, que nos ajudou quando eles finalizaram", avaliou.

Agora, o Avaí, que é o lanterna com dez pontos e ainda está oito atrás da saída da zona de rebaixamento, enfrenta o líder Flamengo, em Brasília no próximo sábado (7), após a negociação do clube do mando de campo com a administração do Mané Garrincha. Apesar de ter que jogar fora da Ressacada, o técnico Valentim acredita que o time pode buscar o resultado.

"Campo não vai atrapalhar em nada. Presidente explicou os motivos do jogo em Brasília. Agora é comemorar e partir de amanhã trabalhar forte. Tempo para recuperar os atletas. E a partir de amanhã pensar no Flamengo, que vive grande momento", lembrou.