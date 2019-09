VoltaLucasSilva: volante rescinde contrato com Real Madrid e cruzeirenses pedem seu retorno  

Acabou a ligação que Lucas Silva tinha com o Real Madrid nesta terça-feira (3), informação do Jornal ‘AS’. O ex-jogador do Cruzeiro estava encostado por lá e sem possibilidade de treinar, por quesitos de visto. A todo tempo o Real deixou nítido sua vontade em não contar com o jogador, que chegou a receber sondagens do Genoa.

Sem algum acordo e sem destino definido, fica livre no mercado para negociações, no entanto, vale ressaltar que ainda para esta temporada, tem a possibilidade de estar por Portugal, México, Argentina, Emirados Árabes, já que nos demais países de maior evidência futebolística a janela se encerrou.

Cruzeirenses se manifestam

Bastou minutos dado a notícia do atleta ‘dando sopa’, e os torcedores do Cruzeiro logo começaram a campanha #VoltaLucasSilva pela internet. O nome do jogador ficou no topo dos Trending Topics. Pela equipe celeste – clube que o revelou e estava atuando até à metade deste ano – conquistou o bicampeonato Brasileiro (2013–2014) e o bi da Copa do Brasil (2017-2018), além de ter faturado três Campeonatos Mineiros.