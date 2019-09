Fortaleza fecha com Edson Cariús, e atacante é emprestado ao CRB

Edson Cariús é o novo reforço do CRB. Numa negociação bastante confusa, o jogador, que é dos principais artilheiros do futebol brasileiro nesta temporada, acertou com a equipe alagoana por empréstimo até o final deste ano, quando encerra seu vínculo com o Ferroviário.

Outra novidade sobre o atleta é que ele será jogador do Fortaleza na próxima temporada. O Leão do Pici chegou a um acordo com o Peixe, e Cariús se apresenta ao Tricolor em janeiro, quando encerra o empréstimo ao CRB e, consequentemente, o vínculo com o clube coral.

De acordo com as informações apuradas pela VAVEL Brasil, o Fortaleza será dono de 60% dos direitos econômicos do jogador. Enquanto o Ferroviário, por sua vez, será o detentor dos outros 40%. Edson Cariús já assinou um pré-contrato com o Leão do Pici.

Em entrevista concedida à imprensa no CT Ribamar Bezerra, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, falou sobre o acerto com o atacante e utilizou o meio-campista Zé Rafael, do Palmeiras, como exemplo para justificar o método da negociação.

"Edson Cariús será jogador do Fortaleza a partir de janeiro de 2020. Tomara que ele faça 10, 15 ou 20 gols pelo CRB. Isso será bom para o Fortaleza porque ele vai ser patrimônio nosso, ano que vem. Isso se chama planejamento. Ano passado, o Zé Rafael estava contratado pelo Palmeiras e jogando pelo Bahia. É absolutamente normal".

Neste momento, o Fortaleza ocupa a 12ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 21 pontos. O Tricolor de Aço volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Fluminense, às 17h, na Arena Castelão.