Mano Menezes assina até 2021 e é novo técnico do Palmeiras

Na última terça-feira (3), apenas um dia após anunciar a demissão do técnico Felipão, o Palmeiras comunicou em suas redes sociais a contratação de Mano Menezes. Mano chega ao clube com um vínculo de 2 anos e quatro meses.

O técnico era um sonho antigo da diretoria palmeirense, que tentou contratá-lo no começo de 2018, quando ele renovou com o Cruzeiro. Na época, o Palmeiras optou por Roger Machado.

Números e clubes da carreira do técnico

Mano é famoso por seu estilo de jogo defensivo e por passagens vitoriosas em Cruzeiro e Corinthians. Mano ainda treinou Grêmio e Flamengo, além da Seleção Brasileira. Fora do país, Mano treinou o Shandong Luneng, em 2016.

O técnico coleciona títulos por suas passagens por Guarani-RS, Grêmio, Corinthians, Cruzeiro e Seleção Brasileira. São três Campeonatos Gaúchos, sendo dois pelo tricolor (2006 e 2007) e um pelo Guarani (2002), um Campeonato Paulista pelo Corinthians (2009), além de dois Campeonatos Mineiros pelo Cruzeiro (2018 e 2019). Mano soma duas Séries B do Brasileirão, por Grêmio (2005) e Corinthians.

Mano também possui três Copas do Brasil. Uma delas pelo Corinthians (2009) e duas pelo Cruzeiro (2017 e 2018). Pela Seleção Brasileira ele ganhou duas vezes o Superclássico das Américas e uma medalha de prata nas Olimpíadas de 2012.

Em 2019 o técnico comandou o Cruzeiro em 42 jogos, somando 19 vitórias, 13 empates e 10 derrotas. Foram 62 gols marcados e 37 sofridos.

Último trabalho

Mano Menezes saiu do Cruzeiro após pedir demissão, em uma derrota por 1 a 0 para o Internacional, pela Copa do Brasil. Na ocasião, o técnico saiu de campos ouvindo gritos de ‘burro’ vindos das arquibancadas do Mineirão. A situação na Raposa era ruim quando ele saiu.

O técnico deixou o time na 18ª posição, com 10 pontos somados, sendo que eram apenas duas vitórias, quatro empates e sete derrotas. Além disso, o Cruzeiro só vencido um, contra o Atlético Mineiro, pela Copa do Brasil.

Dentro do elenco palmeirense, apenas quatro jogadores já trabalharam com o técnico: Bruno Henrique, Willian, Mayke e Diogo Barbosa. O primeiro foi treinado pelo técnico no Corinthians, os outros três no Cruzeiro.

Mano pega o Palmeiras apenas com o Brasileirão pela frente, onde o alviverde está atualmente na 5ª posição, com oito vitórias, seis empates e apenas duas derrotas, somando assim 30 pontos. Com um jogo à menos, o Palmeiras está a seis pontos do líder Flamengo.