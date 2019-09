Vasco acerta a contratação do atacante Clayton, ex-Atlético-MG

O Vasco fechou na última segunda-feira (02) com mais um reforço para o restante da temporada. Trata-se do atacante Clayton, de 23 anos, que estava no Atlético Mineiro. Ele chega para suprir uma carência no elenco vascaíno, que perdeu recentemente Yan Sasse para o futebol turco.

Além do Atlético, Clayton tem passagens também por Bahia e Corinthians. O jogador começou a carreira no Figueirense, onde obteve grande destaque, inclusive com convocações para a seleção brasileira de base.

A negociação se arrastou ao longo das últimas duas semanas, pois o Atlético contava com o jogador. Pesou a vontade do atleta em defender o Cruz-Maltino e o bom relacionamento entre André Mazzuco, diretor de futebol do Vasco, e a diretoria do Galo. O pagamento do salário de Clayton será dividido entre as equipes.

O atacante deverá ser apresentado nesta quarta-feira (05). Agora, o técnico Vanderlei Luxemburgo contará com mais uma peça para compor seu ataque. Além de Clayton, Talles Magno, Rossi, Vinícius e Marrony são outros nomes que atuam pelos lados do campo. O novo reforço vascaíno deve ser relacionado para a partida contra o Bahia, no próximo sábado, em São Januário.