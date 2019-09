Com peças importantes de fora, Jorge Jesus terá equipe diferente contra o Avaí

O Flamengo jogará contra o Avaí neste sábado (17) em jogo válido pela 18ª rodada do Brasileirão. Com o intervalo que permite dias consecutivos de treinamento durante a semana, Jorge Jesus começou a esboçar o time titular que vai a campo no próximo compromisso do Rubro-negro carioca.

Com quatro desfalques já confirmados, o Fla deverá ter mudanças em todos os setores da equipe. Rodrigo Caio suspenso, não joga. Os convocados, Bruno Henrique, Orlando Berrío e Giorgian De Arrascaeta também estão de fora da partida.

A equipe comandada por Jesus no treinamento desta quarta-feira (4) foi: Diego Alves; Rafinha, Rhodolfo, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Reinier; Vitinho e Gabigol.

O único entrave para a escalação do "mister" é Reinier. A promessa de 17 anos foi convocada para amistosos da seleção brasileira sub-17, na Inglaterra. O Rubro-negro já solicitou a liberação do atleta, e aguarda até a sexta-feira para acionar o STJD.

Líder do campeonato com 36 pontos, o Flamengo deseja embalar cinco vitórias consecutivas. Para isso, precisará superar o Avaí, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O jogo será no sábado (7), às 17h (de Brasília).