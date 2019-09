Atacante Rayan visa estreia do Atlético Tubarão na Copa Santa Catarina: "Estamos prontos"

Falta pouco para a estreia do Atlético Tubarão na Copa Santa Catarina. No próximo domingo (8), às 15h30, o Peixe faz o seu primeiro jogo na competição estadual. O adversário será o Brusque, em partida que acontece no Estádio Augusto Bauer.

A preparação do Atlético Tubarão para a disputa da Copa Santa Catarina foi intensa. A equipe realizou uma série de jogos-treino e contratou alguns reforços visando uma vaga na Copa do Brasil de 2020, concedida ao campeão do torneio estadual.

Uma das apostas do Peixe é o atacante natural de Brasília (DF) Rayan, de 19 anos, formado nas categorias de base do Avaí. Presente em todos os jogos-treino realizados pelo Atlético Tubarão, o jogador vê a equipe pronta para este primeiro desafio.

“A nossa preparação foi muito boa, tanto na parte tática quanto na física. O time conseguiu adquirir entrosamento na disputa dos jogos-treino e creio que estamos preparados para esta partida com o Brusque.”

Focado em estrear com o pé direito, Rayan prevê dificuldades diante do Brusque, atual campeão da Copa Santa Catarina e que no último mês conquistou o título da Série D.

“Sabemos que vamos ter uma partida muito difícil pela frente. O Brusque é o atual campeão da Copa Santa Catarina e vem de um título da Série D. Além disso, estaremos atuando fora de casa. Mesmo assim, vejo o nosso time pronto para este desafio e creio que temos tudo para voltar de lá com um bom resultado.”

Além de Atlético Tubarão e Brusque, a edição de 2019 da Copa Santa Catarina conta com a presença de outras seis equipes. São elas: Figueirense, Avaí, Joinville, Almirante Barroso, Marcílio Dias e Fluminense-SC. Os oito times se enfrentam em turno e returno e os quatro melhores colocados avançam para as semifinais.