Volante do Avaí, Pedro Castro projeta jogo contra o Flamengo: "Merece atenção dobrada"

De forma sofrida, dramática, um teste para cardíaco. Assim foi o primeiro triunfo do Avaí na Série A do Brasileirão. Vitória ‘histórica’ e ‘extremamente especial’. Essas são palavras do capitão avaiano no confronto diante do Fluminense, no último domingo (1). Pedro Castro foi quem liderou o time com a ausência de Betão.

Um dos destaques do Leão no jogo valorizou a dedicação do grupo na primeira vitória do Avaí no Maracanã em toda a história.

“A gente sabia que teria que sofrer durante o jogo, que eles iriam buscar atacar a toda hora, precisavam ganhar. Lutamos muito, todo mundo. É uma vitória contra um grande, no Maracanã, o templo do futebol. É histórica, foi a primeira vez que o Avaí ganhou no Maracanã então é extremamente especial. Espero que sirva de combustível pra gente.”

O camisa 7 do Leão já soma 39 jogos no ano e três gols marcados. Vem se firmando cada vez mais sob comando do treinador Alberto Valentim.

Após vencer a primeira na Série A, os catarinenses são os mandantes diante dos atuais líderes da competição, no entanto a diretoria avaiana vendeu o mando contra o Flamengo e o jogo será no Mané Garrincha, em Brasília.

Próximo de completar 100 jogos com a camisa do Avaí — atualmente com 97 —, Pedro Castro sabe da dificuldade que será na próxima rodada.

“Merecíamos uma campanha melhor pelo futebol que já apresentamos, nos jogos que fomos melhores e não vencemos. Mas não adianta lamentar, já passou. É olhar pra frente, já olhar o Flamengo. O time deles é muito forte, merece atenção redobrada. Temos agora o Flamengo e vamos trabalhar bastante para dar sequência nos resultados positivos.”

Avaí e Flamengo medem forças às 17h do próximo sábado (7). Enquanto os cariocas lideram com 36 pontos, os catarinenses são os lanternas, com apenas 10.