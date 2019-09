Sem "garçons" ao seu lado, Gabigol terá novos companheiros no trio ofensivo do Flamengo

Em ótima fase, liderando à artilharia do Brasileirão e a lista de melhores goleadores do país na temporada, Gabriel Barbosa terá de lidar com a ausência de seus dois melhores "garçons" no elenco rubro-negro, para superar o Avaí no próximo sábado (7), às 17h (de Brasília), no Mané Garrincha.

Bruno Henrique e Arrascaeta são desfalques certos para o Flamengo na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Convocados para as seleções brasileira e uruguaia, respectivamente, a dupla que soma 12 assistências ao artilheiro que já tem 28 gols no ano, estará ausente ao mesmo tempo pela primeira vez na competição.

O principal candidato à vaga de garçom é Everton Ribeiro. Com 11 passes para gols em 2019, o meia é o principal nome para o setor rubro-negro do próximo confronto. Sem a dupla citada, Jorge Jesus deve optar por Vitinho e Reinier, este último, aguarda a decisão da CBF para liberar o meia da seleção brasileira sub-17.

Sensação do brasileiro, o trio ofensivo do Flamengo soma 59 de 91 gols do clube no ano. Gabigol lidera os números com 28 gols, seguido por Bruno Henrique, que anotou 18. Arrascaeta com 12 tentos, fecha a lista do ataque mais badalado do país.