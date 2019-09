Mancha Verde protesta contra Mattos e promete mais manifestações: "Não iremos parar"

O clima de tensão aumentou no Palmeiras mais uma vez. Após a apresentação do técnico Mano Menezes, na última quinta-feira (5), a Mancha Verde protestou na frente da Academia de Futebol, tendo um alvo específico, mais uma vez: Alexandre Mattos.

Segundo a própria torcida organizada, Mattos é o “mal” dentro do Palmeiras, devendo ser “cortado pela raiz”. Essa não é a primeira vez que a torcida organizada protesta contra o diretor de futebol. Na noite da última quarta (4), integrantes da torcida foram até a porta da casa do diretor de futebol do alviverde protestar contra ele.

A nota oficial nas redes sociais da torcida ainda dizia: “Entendemos que o mal se mata arrancando a raiz. Não iremos parar até a raiz Alexandre Mattos sair.O reflexo de hoje como: as contratações duvidosas, apatia dos jogadores, comissão técnica demitida, falta de palavra, questionamento da comissão técnica atual e todas as sujeiras que estão saindo do tapete (vide recentemente algumas declarações de pessoas do meio do futebol contra esse cidadão). O maior culpado é o Alexandre Mattos com a aceitação do nosso presidente”.

Foto: Henrique Vigliotti/VAVEL Brasil

“Os protestos continuarão a qualquer hora e em qualquer lugar. Até a demissão do “seu” diretor de futebol. Você já tem data para sair do Palmeiras e infelizmente só temos que aguardar o seu tempo. Politicamente está “morto” dentro do clube”, completou a nota oficial da torcida, se dirigindo dessa vez ao presidente do clube, Maurício Galiotte, chamado de omisso pela organizada.

A nota oficial completa você pode encontrar aqui.