Jonathan diz que embate entre Coritiba e Atlético-GO é ‘final de campeonato’ na Série B

Vem aí um dos confrontos de maiores expectativas até então na Série B. No domingo, Coritiba e Atlético-GO medem forças no Couto Pereira. Às 11h, frente a frente segundo e terceiro na tabela de classificação, que estão empatados com 34 pontos somados. É ‘final de campeonato’.

É o que projeta Jonathan, titular e um dos grandes líderes da boa campanha do Dragão. Desde 2016 no Atlético Goianiense, o lateral-direito acredita que será um jogo decidido nos detalhes. E o que prova isso é a campanha das equipes.

“Um dos grandes jogos do campeonato com certeza. O time deles é bom, tem qualidade. Nossas campanhas são iguais, só o saldo muda, são dois times que perderam pouco. É como final de campeonato, todos sabem que tem que estar ligado todo o jogo, não pode ter vacilo”, disse o jogador, com 29 jogos no ano.

Jonathan, aliás, tem boa recordação do rival do fim de semana. É que ele fez um golaço no encontro entre os times. De muito longe e com a perna esquerda, soltou a bomba anotando o gol do Atlético Goianiense na igualdade em 1 a 1 com o Coritiba, pelo primeiro turno, em Goiânia.

“Prova de que teremos um jogo difícil foi o jogo do turno. Foi de muita marcação, de detalhes. Fui feliz em marcar aquele gol, ficou marcado, foi bonito. Mas agora é uma nova história. Temos que trabalhar muito bem pois sabemos que teremos um adversário complicado.”

Jonathan perdeu apenas um dos seus últimos 14 compromissos com a camisa do Dragão.