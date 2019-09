Insatisfeito após perder espaço, Lucas Mineiro pode trocar o Vasco pela Ponte Preta

O Vasco deve ter uma nova baixa em seu elenco para a sequência da temporada. Lucas Mineiro, que chegou ao início do ano, comunicou ao clube que abre mão dos salários atrasados, e aguarda liberação da Chapecoense para ser anunciado pela Ponte Preta. De acordo com Lucas Pedrosa, da Band, o atleta estaria infeliz pelas poucas oportunidades no Cruzmaltino.

Oitavo reforço do clube no ano, Lucas Mineiro se destacou na equipe durante o período de Alberto Valentim à beira dos gramados. Um dos pilares do time titular do Vasco no carioca, o jogador tem como ponto forte a bola aérea.

Emprestado pela Chapecoense, Lucas mantinha vínculo com o Vasco até o final do ano. Pouco aproveitado por Luxemburgo, o volante está apalavrado com sua ex-equipe, a Ponte Preta.

Para a concretização do negócio, o jogador abrirá mão dos salários atrasados e do que ainda teria para receber até dezembro. O clube de Campinas aguarda o aval da Chape para a oficialização do reforço para a série B.

Nos últimos dias, o Vasco confirmou a saída de Lucas Santos, por empréstimo ao CSKA Moscou. Caso Lucas Mineiro também seja negociado, o jogador integrará a vasta lista de ex-jogadores do clube somente em 2019.