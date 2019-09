Em boa fase, Fortaleza recebe um Fluminense desesperado

Fortaleza e Fluminense se enfrentam neste sábado (07), no Castelão, às 17h (de Brasília). O confronto é válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor do Pici é o 12º colocado, com 21 pontos. Já o Tricolor carioca é o 18º colocado, na zona de rebaixamento, com apenas 12 pontos.

Ao todo, foram 11 confrontos entre as equipes. Os cearenses possuem uma pequena vantagem, com cinco vitórias, contra quatro dos cariocas. Além disso, foram dois empates. O último encontro aconteceu há treze anos. Em 2006, a partida ocorreu no Maracanã. O Fortaleza venceu por 3 a 1. Lúcio, duas vezes, e André Cunha, marcaram os gols da vitória. Beto descontou para o Fluminense.

Fortaleza quer manter a boa fase e ascensão na tabela

O Tricolor do Pici vem embalado pelos últimos resultados, que fizeram a equipe entrar na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, ano que vem. Depois da derrota para o Internacional, por 1 a 0, em casa, o Fortaleza conseguiu um empate heroico com o Santos em 3 a 3, fora de casa, e bateu o Goiás por 2 a 0, em casa.

O técnico Zé Ricardo optou por fechar o último treinamento antes da partida. O Leão não deve ter desfalques para o jogo. Poupados nos últimos dias por desgaste muscular, Wellington Paulista, Felipe Pires e Felipe voltaram a treinar e não devem ser problema.

Também não há suspensos na equipe. O atacante é um dos que estão pendurados, juntamente com Quintero, Juninho, Felipe Alves e André Luiz. No penúltimo treino, Juninho, Edinho, Jackson e Bruno Melo treinaram cobranças de falta. Os dois primeiros tiveram ótimo aproveitamento.

Provável escalação é: Felipe Alves; Tinga, Quintero, Jackson e Carlinhos; Felipe, Juninho, Gabriel Dias; Felipe Pires, André Luís e Wellington Paulista.

Fluminense precisa vencer para iniciar arrancada na competição

O Tricolor carioca está na zona de rebaixamento, seis pontos atrás do Cruzeiro, primeiro clube fora da degola. Precisa voltar a vencer para subir na tabela. Vem de três derrotas na competição. Foi derrotado por Atlético-MG por 2 a 1, fora de casa, e por CSA e Avaí pelo placar de 1 a 0, ambos em casa.

Enquanto isso, o último treino da equipe também foi fechado, assim como outros dois durante a semana. A baixa é o volante Allan, suspenso e à serviço da seleção olímpica. Seu substituto deve ser Airton, mesmo que não possua características semelhantes ao titular.

Já na lateral direta, Gilberto deve voltar a ser titular, no lugar de Igor Julião. Há também a chance de Yuri, que volta de suspensão, começar jogando. O jogador entraria na vaga de Ganso, Nenê ou Wellington Nem.

Provável escalação é: Muriel; Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique; Airton, Ganso, Nenê; Wellington Nem, Yony González e João Pedro.

Arbitragem

Trio de arbitragem vem de Goiás. Wilton Pereira Sampaio (FIFA) comanda a partida. Seus auxiliares serão Fabrício Vilarinho da Silva (FIFA) e Bruno Raphael Pires. O responsável pelo VAR será André Luiz de Freitas Castro