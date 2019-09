Em noite de Matheus Vidotto, São Bento e Figueirense empatam sem gols pela Série B

Na noite da última sexta-feira (6), o São Bento recebeu o Figueirense pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em um jogo onde Matheus Vidotto brilhou no primeiro tempo, ambas as equipes saíram do Estádio Walter Ribeiro sem gols, com um ponto e com a chance de se complicarem mais ainda na tabela.

O São Bento agora soma 20 pontos, estando na 18ª posição. Já o Figueirense soma 22 pontos, na 16ª posição. Na 20ª posição está o Guarani, com 19 pontos. O Oeste vem logo na frente, com 20 pontos. O Vila Nova está na 17ª colocação, com 21 pontos, mas já com 21 jogos.

Ambos os clubes podem perder posições na tabela. O Guarani recebe o Oeste e uma vitória simples de qualquer um faz o clube passar São Bento, Vila Nova e Figueirense na tabela. Um empate simples faz o Oeste passar o São Bento, que ficará empatado em pontos com o Guarani.

Matheus Vidotto o nome do jogo

Logo aos três minutos, Marcos Martins levantou uma falta na área, pela direita e achou Caio Rangel, sozinho após o desvio, bateu forte e mandou pra fora, perdendo a chance de abrir o placar logo no começo da partida.

Aos 17 minuto Paulinho Boia deixou seu marcador na saudade e bateu forte pro gol, mas foi travado no meio do caminho. A bola espirrou e sobrou para Caio Rangel, que do lado direito da área bateu forte, rasteiro e cruzado para uma belíssima defesa de Matheus Vidotto!

Aos 27 minutos, Matheus Vidotto tocou errado pro meio após ser pressionado e a bola caiu no pé de Caio Rangel, dentro da área, que driblou o marcador e bateu em cima do goleiro. No rebote da defesa de Matheus, Paulinho Boia bateu de fora da área e o goleiro voou e não soltou a bola.

Com 32 minutos o Figueirense assustou pela primeira vez. Em uma falta, a bola foi levantada na esquerda, onde Héliton tocou de cabeça e achou Ruan Renato, perto da trave direita de Renan Rocha. O zagueiro desviou de cabeça para cima e a bola caiu nas redes, por cima do gol, assustando a todos no estádio.

40 minutos e Matheus Vidotto mostrou que era o nome do primeiro tempo. Pela direita, Paulinho Boia cruzou, a bola desviou em Héliton, obrigando o goleiro a espalmar para o outro lado da área. Mas Guilherme Romão estava lá e bateu pro gol, de primeira, obrigado Matheus a voltar rápido e espalmar a bola para longe, salvando o Figueirense mais uma vez!

O segundo tempo só foi ter uma boa chance aos 29 minutos, onde Robertinho recebeu uma bola pela esquerda, bateu de primeira e viu Renan Rocha voar e espalmar a bola para escanteio, salvando o São Bento. Seis minutos depois Oya tentou a batida de longe e mandou a bola perto da trave direita do goleiro Matheus, tirando um “uuh” da torcida.

Na próxima sexta (13), o São Bento enfrena o Botafogo-SP, às 19h15, na casa do adversário. Já o Figueirense recebe o Sport no domingo (15), às 16h. Ambos os jogos são válidos pela 22ª rodada da Série B.