Caldeirão! Vasco e Bahia medem forças em São Januário lotado

O caldeirão vai lotar! São Januário recebe neste sábado (07) o jogo Vasco e Bahia pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 11h, com todos os ingressos vendidos. O Tricolor Baiano busca a segunda vitória fora de casa para se aproximar do G-4, enquanto o Cruzmaltino tenta se reabilitar após a derrota para o Cruzeiro na última rodada.



As equipes apostam no bom momento para conseguir um resultado positivo. Apesar da derrota na última rodada, o treinador Vanderlei Luxemburgo encontrou a formação ideal para o Vasco, com três volantes e três jogadores mais leves a frente. Já o técnico do Bahia, Roger Machado, quer manter a invencibilidade baiana que já chega a sete jogos.

Vasco em busca de sequência positiva



É inegável o bom momento do Vasco no período pós-Copa América. No entanto, em oito partidas, foram três vitórias e três derrotas. Para buscar algo a mais no campeonato, o técnico Vanderlei Luxemburgo sabe que é preciso mais. E é o que o time vai em busca nessa partida contra o Bahia: emplacar uma sequência positiva.



Para isso, o Vasco conta com o retorno do lateral-esquerdo Henrique e do zagueiro e capitão Leandro Castan, que cumpriram suspensão contra o Cruzeiro. Contudo, o atacante Talles, servindo a seleção sub 17, não joga.



Durante a semana, Luxemburgo testou novas alternativas para as vagas de Talles e Richard, este suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Danilo Barcelos foi testado mais adiantado no campo de ataque, enquanto Felipe Bastos compôs o meio campo.



Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Pikachu, Henriquez, Castan e Henrique; Felipe Bastos, Raul e Marcos Júnior; Danilo Barcelos, Rossi e Marrony.

Bahia quer manter invencibilidade



Há sete jogos sem perder, com três vitórias e quatro empates, o Bahia acumula a maior invencibilidade atual deste Campeonato Brasileiro. E para manter o bom momento, os baianos precisam melhorar o desempenho fora de casa. Até agora, apenas uma vitória, contra o Atlético Mineiro.



A apenas quatro pontos do G-4 e com a mesma pontuação do Internacional, clube que fecha a zona de classificação para a pré-libertadores, a vitória contra o Vasco é considerada fundamental para os planos da equipe no decorrer do campeonato.



Para esta partida, o treinador Roger Machado tem dúvidas em qual time pôr em campo. No meio, o volante Ronaldo e o venezuelano Alejandro Guerra disputam uma posição. Já no ataque, a dúvida fica entre Arthur Caíque ou Élber.



O provável Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Gregore, Flávio e Ronaldo (Guerra); Lucca, Gilberto e Arthur Caíque (Élber).