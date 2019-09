Após vitória sobre Fortaleza, Oswaldo esbanja otimismo: "Dá mais confiança ainda"

E sábadoNessa noite (07) Fluminense enfrentou Fortaleza pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Castelão. O tricolor carioca venceu o time cearense por 1 a 0, com gol de João Pedro. Após sequência ruim de jogos, a vitória dá esperança ao Flu, que ainda se encontra na Z-4.

Após o jogo, o treinador falou da importância do resultado para unir a parte técnica e mental do time:

"Vitória com importância muito grande para nós do ponto de vista mental e psicológico. Por tudo que tem acontecido. Equipe criou oportunidades e não fez gols em outras partidas. Hoje conseguiu. Tirou tensão e peso. Depois do gol ainda passou a jogar melhor, com mais tranquilidade. Isso é alento muito grande para mim, dá mais confiança ainda."

"Sabia que havia um elo, um link que precisava ser ativado entre a parte mental e a parte técnica e tática. Fluminense conseguiu fazer isso e teve resultado merecido."

Oswaldo também comentou sobre as dificuldades do time tricolor nos primeiros momentos da partida:

"Primeiro instante da partida foi muito difícil. Esperávamos isso, Fortaleza em casa, com apoio da torcida, tomando iniciativa. Tivemos momentos de sorte, em duas bolas de escanteio seguidas. Mas a partir dali a equipe se equilibrou e passou a jogar de igual para igual. Passou a dominar a partida em determinado momento, criou pelo menos quatro oportunidades no primeiro tempo. E acho que voltou para o segundo tempo ainda melhor, continuou criando mais. Fortaleza é que passou a jogar no contra-ataque. Tínhamos o predomínio do jogo no campo do adversário. Conseguimos boas jogadas, envolvendo a defesa até a marcação do gol, que foi muito merecido."

Com resultado deste sábado, Fluminense se encontra na 17ª posição, próxima partida será contra o Palmeiras, em São Paulo na próxima terça.