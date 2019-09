Goiás e Palmeiras se enfrentam em busca de recuperação na Série A

Jogo válido pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, sendo disputado no Serra Dourada

INCIDENCIAS : Jogo válido pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, sendo disputado no Serra Dourada

No próximo sábado (7), o Goiás recebe o Palmeiras pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no Serra Dourada. Ambos os clubes chegam para a partida precisando da vitória, por situações distintas na tabela, mas semelhantes dentro das quatro linhas.

O Goiás não vence há dois jogos, somando uma derrota para o Fortaleza, por 2 a 0, pelo Brasileirão, e uma derrota por 2 a 1 para o Luverdense, pela Copa Verde. O Palmeiras também não venceu há dois jogos, somando uma derrota – e eliminação – para o Grêmio, por 2 a 1, pela Libertadores, e uma goleada para o Flamengo, por 3 a 0, pelo Brasileirão.

A arbitragem da partida ficará por conta de Wagner Reway, árbitro FIFA vindo da Paraíba. Ele será auxiliado por Cleriston Clay Barreto Rios, do Sergipe, e Eduardo Gonçalves da Cruz, do Mato Grosso do Sul. Ambos os auxiliares são árbitros CBF. O VAR será comandado pelo paranaense Rodolpho Toski Marques, também árbitro FIFA.

Buscando tranquilidade

O Goiás faz uma campanha mediana no Brasileirão. São21 pontos em 17 jogos, o que coloca o Esmeraldino na 13ª posição, uma apenas atrás da zona de classificação para a Copa Sul-Americana, que é o que almeja o clube. Uma vitória frente ao Palmeiras poderia jogar o clube do Centro-Oeste para dentro desta zona já nesta rodada.

Porém, Ney Franco não poderá contar com Yago Rocha, suspenso por um vermelho na derrota para o Fortaleza. Segundo Ney, Daniel Guedes também deve ficar de fora pois, recuperado de lesão, o lateral ainda não tem ritmo de jogo. Yago Felipe deve ser o lateral direito da partida. O técnico ainda deve promover a entrada de Gilberto Júnior e Renatinho no meio, apesar da chance de Alan Ruschel aparecer na escalação.

Provável escalação do Goiás: Tadeu, Yago Felipe, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Gilberto Júnior, Léo Sena, Marcelo Hermes (Alan Ruschel) e Renatinho; Michael e Kayke.

Mais pressionado do que nunca

A situação do Palmeiras é preocupante para o torcedor. Após a parada para a Copa América, o clube alviverde foi eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, além de perder a liderança do Brasileirão e agora estar apenas no 5º lugar. Com um jogo a menos, o Palmeiras soma 30 pontos em 16 partidas, estando seis pontos atrás do líder Flamengo.

Em uma semana de protestos por parte da Mancha Verde, o Verdão demitiu Felipão e contratou Mano Menezes que, já apresentado, vai ficar no banco na próxima partida. Para esse jogo, Mano não terá Weverton, Gustavo Gómez, Angulo, Felipe Melo e Mayke.

Os três primeiros foram convocados por Brasil, Paraguai e Colômbia, respectivamente. Felipe Melo está suspenso após o julgamento da expulsão da partida contra o Bahia. O atleta tem apenas mais um jogo para cumprir. O lateral ainda se recupera de uma lesão na coxa e deve demorar para voltar aos gramados.

Provável escalação do Palmeiras: Fernando Prass, Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Thiago Santos (Ramires), Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Zé Rafael (Willian) e Luiz Adriano.