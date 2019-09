Reservas do Internacional recebem São Paulo que busca encostar nos líderes

O São Paulo visita, neste sábado (7), o Internacional pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes procuram a vitória para se manter perto do líder Flamengo.

Ambos os times já se enfrentaram 62 vezes ao longo da competição; são 24 vitórias do Tricolor, 19 do Inter e 19 empates. Os gaúchos estão na sexta colocação, com 27 pontos; já os paulistas estão em quarto, com 31 pontos.

De olho nas finais

Já que o Inter terá a decisão da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (11), o técnico Odair Hellman deve optar por equipe reserva no nacional.

Odair fechou o último treino, na tarde desta sexta-feira (6). Natanael, que seria o substituto de Uendel na lateral-esquerda se recupera de lesão e quem deve atuar por aí deve ser Zeca.

Bruno Silva, que não poderá atuar na Copa do Brasil, falou que o torcedor tem que comemorar a classificação, mas que a cabeça está no confronto contra os paulistas, já que será um jogo difícil. “Será um grande jogo. Duas equipes que vão procurar jogar futebol para procurar vencer e melhorar a pontuação no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito difícil.”

Provável escalação: Danilo Fernandes; Heitor (Erik), Klaus, Emerson Santos, Zeca; Rithely, Bruno Silva, Nonato, Sarrafiore, Guilherme Parede; Rafael Sóbis.

Lesões assombram Cuca

O técnico Cuca está com dor de cabeça para escalar o ataque Tricolor; seus principais jogadores estão no Departamento Médico.

Alexandre Pato, Pablo, Toró e Hernanes sofreram com lesões e não poderão jogar, o que dificulta para o professor. A equipe paulista vem sem marcar há dois jogos.

Provável escalação: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda (Bruno Alves), Anderson Martins, Reinaldo; Hudson, Tchê Tchê; Igor Vinícius, Everton, Liziero; Raniel.