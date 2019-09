Sport recebe líder Bragantino visando retorno ao G-4

Na noite deste sábado (7), Sport e Bragantino medem forças em confronto válido pela 21ª rodada do Brasileirão da Série B. A partida acontecerá às 19h (de Brasília), no Estádio Ilha do Retiro, em Recife.

Ocupando a quinta posição, o Leão da Ilha perdeu a vaga no G-4 para o Paraná, que venceu o CRB, na última quinta (5), por 2 a 1. Os dois estão com a mesma pontuação - 32 pontos, no entanto, o Tricolor da Vila tem uma vitória a mais (oito contra sete). Para voltar aos quatro primeiros colocados do campeonato, o Leão só depende de si diante do Braga.

Líder do campeonato, o Bragantino vive um momento inquestionável no campeonato. Além de deter as principais estatísticas na competição (melhor ataque, melhor defesa, líder em posse de bola e passes certos), o Massa Bruta, além disso, não perde há 12 jogos na competição. Diante do Rubro-Negro, o Braga, que está com 41 pontos, visa ampliar sua vantagem contra Coritiba e Atlético-GO, que possuem 34 pontos e ocupam a segunda e terceira posição, respectivamente.

Sport conta com retorno de quatro titulares

Apesar do desfalque do volante Marcão, que será substituído por João Igor, o Leão terá o retorno de quatro jogadores importantes para este confronto. São elas: o zagueiro Adryelson, o lateral-esquerdo Sander e os atacantes Guilherme e Hernane Brocador. Sabendo da dificuldade que será enfrentar o líder, o técnico Guto Ferreira comemorou a volta dos atletas.

"É importante porque quanto mais opções, quanto mais jogadores, melhor. Quanto mais a equipe estruturada é melhor. Que a gente possa fazer um grande jogo porque vai ser um jogo difícil", disse Guto.

Provável time: Mailson; Norberto, Rafael Thyere, Adryelson e Sander; João Igor, Charles e Leandrinho; Hyuri, Guilherme e Hernane Brocador.

Léo Ortiz volta de suspensão e reforça o Braga

Titular do Bragantino e peça importante do técnico Antônio Carlos Zago, o zagueiro Léo Ortiz está de volta ao time após suspensão automática na rodada anterior. Por coincidência, o jogador volta justamente em confronto contra sua ex-equipe: Léo defendeu o Sport em 2018, campanha que culminou com o rebaixamento do clube.

No ano anterior, o zagueiro disputou oito jogos e marcou um gol pelo Leão pernambucano. Mesmo com o pouco tempo passado na ex equipe, Léo Ortiz demonstra gratidão, mas crê numa vitória do Massa Bruta.

"Apesar de ter ficado pouco tempo no Sport, fui muito bem tratado por todos e tenho carinho pelo clube. Vai ser legal voltar para Recife e poder reencontrar o pessoal porque fiz muito amigos por lá, mas defendo o Bragantino e me dedicarei ao máximo para ajudar o time a voltar para São Paulo com a vitória. A torcida do Sport costuma apoiar bastante na Ilha do Retiro e será um jogo bem duro, mas temos condições de vencer", disse o jogador.

Provável time: Julio César; Aderlan, Anderson Marques, Léo Ortiz e Edimar; Barreto, Uillian Correia e Claudinho; Morato, Wesley e Matheus Peixoto.