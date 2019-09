Batalha dos Aflitos: Náutico empata no fim, vence Paysandu nos pênaltis e está na Série B 2020

Em jogo emocionante até os últimos segundos no estádio dos Aflitos, o Náutico garantiu vaga na Série B em 2020 após vencer o Paysandu por 5 a 3 nos pênaltis. A partida terminou 2 a 2 no tempo normal. Vinícius Leite e Nicolas fizeram os gols do Papão; Álvaro e Jean Carlos fizeram os gols do Timbu. O segundo saiu aos 52 minutos do segundo tempo.

O Papão começou assustando. Aos 11 minutos, Tomas Bastos cobrou falta na área e Josa desviou contra o próprio gol. A bola passou raspando a trave esquerda de Jefferson. A primeira chegada do Náutico foi aos 20 minutos. Mota saiu jogando errado, onde entregou a bola nos pés de Jean Carlos. O meia do Náutico ajeitou e finalizou, Micael salvou quase em cima da linha.

O Paysandu abriu o placar aos 24 minutos. O Náutico saiu jogando errado e a bola chegou até Vinícius Leite, que dominou e chutou, a bola desviou no zagueiro Diego Silva e matou o goleiro Jefferson. No final do primeiro tempo, aos 41 minutos, Anderson Uchôa deixou Nicolas na cara do gol, que driblou o goleiro alvirrubro e bateu, Camutanga tirou em cima da linha.

No início do segundo tempo, a equipe comandada por Hélio dos Anjos ampliou o placar. Aos nove minutos, Tony cruzou e Nicolas desviou de letra, a bola ainda pegou no travessão e entrou. A equipe pernambucana não demorou muito para diminuir. Aos 19 minutos, Willian Simões cruzou para a área e Álvaro subiu mais que a defesa do Paysandu para cabecear, a bola pegou na trave e entrou.

Precisando empatar a partida, o Timbu foi para o ataque, mas deixou espaços. Aos 34, em contra-ataque rápido, a bola chegou até Anderson Uchôa que finalizou dentro da área e Jefferson salvou o Náutico.

O time comandado por Dal Pozzo pressionou até os minutos finais, até que aos 49 minutos, a bola tocou na mão de Micael dentro da área, pênalti que Jean Carlos sobrou e converteu aos 52 minutos da segunda etapa.

Pênaltis

Nas cobranças de pênaltis, Jean Carlos, Jhonnatan, Willian Simões, Josa e Matheus Carvalho fizeram para o Náutico. Caíque Oliveira, Tony e Anderson Uchôa fizeram para o Paysandu. Wellington Reis foi o único pelo lado paraense a perder.

E agora?

Classificado para a Série B em 2020, o Náutico agora espera o adversário da semifinal da Série C. Juventude e Imperatriz se enfrentam nesta segunda-feira (09), às 20h, no Alfredo Jaconi.