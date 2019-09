Visando encerrar jejum de vitórias, Botafogo e Atlético-MG se reencontram no Nilton Santos

Neste domingo (8), Botafogo e Atlético-MG se enfrentam pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. A bola rola às 16h (de Brasília). As equipes irão se reencontram depois dos dois duelos pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, onde o Galo levou a melhor em Minas e no Rio de Janeiro.

Os Alvinegros vêm de um jejum de três jogos no Brasileirão e, para voltarem a se reaproximar do G6, precisam de um bom resultado nesta tarde. Atualmente, o Glorioso é o 10º colocado com 23 pontos, enquanto os mineiros ocupam a oitava posição, com 27.

O histórico do confronto entre os dois times mostra um grande equilíbrio. Ao todo, foram 57 jogos pelo Brasileirão unificado. O Botafogo venceu 21, o Atlético 19, além de 17 empates. No ano passado, o Galo ganhou no turno e no returno, com direito a uma vitória por 3 a 0 dentro da casa dos cariocas.

Foco após semana pesada

Os dias de preparação do Botafogo para essa partida não foram nada fáceis. A semana alvinegra teve corte de água no Nilton Santos e protesto dos jogadores pela situação salarial do clube. A diretoria fez promoção de ingressos e conta com o apoio da torcida para levantar o astral do elenco e empurrar o time até o fim.

Para o duelo contra o Atlético, Eduardo Barroca terá três desfalques. O goleiro Gatito Fernández, convocado pelo Paraguai, o zagueiro Gabriel, que pertence ao Galo e não pode atuar por questões contratuais, e o atacante Rodrigo Pimpão, lesionado.

Ao longo da semana, o treinador testou duas formações. Uma com Vinicius Tanque de centroavante e Diego Souza jogando de meia armador, e outra com Fernando na lateral-direita e Marcinho avançado na ponta. O certo é que o jovem Lucas Campos, que se destacou ao ser lançado e depois caiu de produção, volta para o banco de reservas.

A provável escalação do Botafogo é a seguinte: Diego Cavalieri; Fernando (Vinicius Tanque), Joel Carli, Marcelo Benevenuto, Gilson; Cícero, João Paulo, Alex Santana; Marcinho, Luiz Fernando, Diego Souza.

Inspiração na Sul-Americana

Depois de se classificar no mata-mata internacional com duas vitórias sobre os cariocas, o Atlético-MG volta para o Rio de Janeiro querendo voltar a vencer no Brasileirão - já são três derrotas seguidas. Para a partida deste domingo, o treinador Rodrigo Santana terá alguns desfalques devido às convocações feitas pelas seleções.

O principal deles será o goleiro Cleiton, chamado pela seleção olímpica do Brasil. Já que Victor segue machucado, o Galo promoveu a contratação do experiente Wilson, que estava no Coritiba. O arqueiro já chega para ser titular. Ricardo Oliveira e Fábio Santos, poupados de alguns treinos ao longo da semana, estão confirmados.

A provável escalação do Atlético-MG é a seguinte: Wilson; Patric, Igor Rabello, Réver, Fábio Santos; Jair, Elias; Chará, Vinícius, Cazares; Ricardo Oliveira.