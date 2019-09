Jesus elogia Reinier em vitória sobre Avaí: "Ele tem coisas parecidas com o Kaká"

Com a liderança garantida por mais uma rodada, o Flamengo venceu o Avaí por 3 a 0, com gols de Gabigol, Pablo Marí e Reinier. A disputa aconteceu no Estádio Mané Garrincha, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após o jogo, Jorge Jesus mostrou novamente a sua satisfação com os atletas e com a torcida, que mesmo em outro estado, marcou presença e lotou o estádio brasiliense. Apesar do bom placar, o Mister não escondeu o seu incômodo em relação à defesa.

"Dar os parabéns aos jogadores, mais uma vitória com números importantes, 3 a 0 não é fácil. Dar parabéns aos torcedores, jogamos aqui mais uma vez como se fosse no Maracanã, é uma força muito grande para os jogadores. (...) Não fomos um time tão sólido defensivamente como foi contra o Palmeiras. Algumas coisas não fizemos tão bem, o Avaí no primeiro tempo teve duas oportunidades de gol. Situações que temos que corrigir, melhorar."

Ao ser perguntado sobre o meia Reinier, o português não poupou elogios e o comparou com um outro meia, consagrado no futebol brasileiro, Ricardo Izecson, ou Kaká. Para Jesus, o atleta, de apenas 17 anos, já mostra que tem as principais características do ex-seleção brasileira.

"Tem o estilo do Kaká. O perfil, fisicamente tem coisas dele. Claro que o Kaká neste momento é um jogador muito mais notado, mas o Reinier tem apenas 17 anos. Tem muito a crescer ainda, espero que continue um menino equilibrado e que vai poder dar o passe seguinte. Ele está muito feliz e eu também pela estreia dele."

Fala, "Rei"!

Para Reinier, essas semelhanças existem, porém manteve a humildade e admitiu que ainda tem muito o que desenvolver.

"O Kaká foi um ídolo pra mim. Sempre acompanhei ele, mais por vídeos que meu pai me mostrava. Eu fico muito feliz com essa comparação vindo de um excelente treinador como ele. Agora é trabalhar firma e forte para estar bem nas próximas partidas. Eu também vejo semelhanças, pela altura, pelas arrancadas", afirmou o jovem flamenguista.

Com a vitória, o Flamengo permanece na liderança do campeonato e conquista os 39 pontos, 3 a mais que o Santos, que joga amanhã contra o Athletico-PR. O próximo jogo Rubro-Negro, que chegou à marca de 20 mil ingressos vendidos, será no próximo sábado (14), às 17h, no Maracanã, em disputa pela liderança.