Odair Hellmann elogia adaptação tática do Inter após vitória sobre São Paulo: "Fomos merecedores" 

Ainda comemorando a classificação para a final da Copa do Brasil, o Internacional mostrou, nesse sábado, que também está com uma postura firme no Campeonato Brasileiro e venceu o São Paulo, por 1 a 0, jogando em casa, no Beira Rio. O resultado deixou o Colorado na sexta colocação, com 30 pontos.

Após o confronto, o técnico Odair Hellmann comentou sobre como seu elenco conseguiu se adaptar a mudança tática para escapar da pressão adversária e conquistar a vitória.

"Tivemos dificuldades nos primeiros 15, 20 minutos. O São Paulo criou situações perigosas, o bom é que não tomamos gol. Aí, visualizando o jogo, eu tomei decisão tática diferente. No intervalo a gente sentou, conversou e ajustou melhor. E aí acho que a gente foi merecedor da vitória em todos os sentidos, defensivo, ofensivo" disse.

O treinador também analisou a atual campanha do Inter em toda a temporada e elogiou o desempenho do time, que conseguiu se manter em alto nível, mesmo disputando muitos campeonatos.

"Me sinto honrado e orgulhoso. Situação tática é importante. Mas quando tem um grupo de atletas com esse nível, faz a diferença. Estamos com 30 pontos na parte de cima, dividindo Copa do Brasil e Libertadores da América. Mesmo quando você repete essa situação, é o mental que pode fugir. Semana que vem temos final. Os caras estão centrados, concentrados", concluiu.

O Internacional agora volta a sua atenção para o jogo de ida da decisão da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (11), contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada. O duelo está marcado para às 21h30 (de Brasília).