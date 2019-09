Sánchez marca de pênalti, e Santos busca empate contra reservas do Athletico-PR

Em uma partida intensa, o Santos recebeu o Athletico Paranaense na Vila Belmiro e o jogo terminou empatado em 1 a 1, sendo válido pela 18ª rodada da Série A do Brasileirão. A partida que aconteceu neste domingo (8) teve gol de Braian Romero para o Furacão e Sánchez para o Peixe.

Com o resultado, o Santos chega aos 37 pontos, estacionado na 2ª colocação, dois pontos atrás do Flamengo. Já o Athletico está na 9ª posição, com 26 pontos, um atrás do Atlético Mineiro e empatado com o Botafogo.

Athletico melhor no primeiro tempo

A primeira jogada de susto foi aos oito minutos, quando o goleiro Léo saiu jogando errado e tocou a bola no pé de Marinho dentro da área, que bateu forte mas em cima do zagueiro Léo Pereira, que salvou o time do perigo.

Aos 25 Diego Pituca tentou a finalização de longe, mas mandou a bola nas mãos de Léo. Dois minutos depois, Braian Romero desceu pela esquerda e conseguiu tocar para Everton Felipe, que bateu colocado, mas por cima das traves.

Com 33 minutos, Everson brilho na Vila Belmiro. Lucho González colocou uma ótima bola para Madson. O lateral cruzou pro meio, pra uma ótima finalização de Thonny Anderson, que viu Everson defender para o meio da área, onde estava Vitinho, que bateu forte em cima do goleiro, que salvou mais uma!

Oito minutos depois o Athletico chegou ao gol. Lucho González, na entrada da área, tocou para Thonny, que girou em cima da marcação e tocou para o meio, onde estava Braian Romero sozinho para dar um carrinho e colocar a bola nas redes, abrindo o placar!

Aos 45, em uma jogada na linha de fundo de Felipe Jonathan, a bola chegou para Uribe, que deu o carrinho mas acertou a bola nas mãos de Léo. O último lance do primeiro tempo foi uma cobrança de falta frontal de Jean Mota, que colocou ela por cima da barreira e viu Léo voar para espalmar a bola para fora.

Pressão santista no segundo tempo

Aos oito minuto, Sánchez bateu um escanteio pela direita na cabeça de Gustavo Henrique, que cabeceou forte e viu Léo espalmar por cima das traves e salvar o Athletico! Dois minutos depois Felipe Jonathan desdeu pela esquerda e cruzou para Uribe, de peixinho, cabecear perto da trave direita de Léo.

Com 32 minutos Felipe Jonathan recebeu uma boa bola de Venuto, dentro da área, e bateu forte, no canto direito de Léo, que caiu para defender a bola. Um minuto depois, Sánchez bateu o escanteio no primeiro pau, onde Lucas Veríssimo desviou e Léo fez um milagre! No escanteio seguinte, mais uma vez na primeira trave, houve um desvio de Uribe e Léo pegou mais uma vez!

Aos 44, Braian derrubou Marinho. Primeiramente o juiz deu a falta fora da área. Após isso, ele revisou a falta e deu o pênalti. Carlos Sánchez estava na bola e bateu com classe e calma, de cavadinha, para empatar a partida!

Antes de o jogo terminar, Sampaoli, o preparador físico do Santos e Tiago Nunes discutiram na beira do gramado. O preparador físico foi expulso de campo e Tiago Nunes recebeu cartão amarelo por conta desta acalorada discussão.

O Santos viaja para enfrentar o Flamengo, no Marcanã, no próximo sábado (14), às 11h. O Athletico Paranaense recebe o Avaí no domingo (15), às 16h, na Arena da Baixada. Ambos os jogos são válidos pela 19ª rodada da Série A do Brasileirão.