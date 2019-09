Atlético-GO bate Coritiba e assume a vice-liderança da Série B

Coritiba e Atlético-GO se enfrentaram neste domingo (08), no Couto Pereira. A partida foi válida pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Dragão bateu o Coxa por 2 a 1. Moacir e Rodrigo Rodrigues marcaram os gols da vitória e Rafinha descontou para a equipe da casa.

O Atlético-GO chegou aos dois minutos, com Nicolas, que cruzou na área e assustou o goleiro do Coritiba. E o Dragão abriu o placar aos três minutos, com Moacir. Jorginho recebeu e cruzou para o volante, que chutou da entrada da área. A bola desviou em Sabino e enganou Muralha.

O Coxa tentou o empate aos 11', com Rodrigão. O atacante recebeu o passe e chutou. A bola desviou em Gilvan e parou na trave. O Dragão teve outra chance aos 14', quando Reginaldo cruzou e Mike tentou o chute, mas Diogo Mateus chegou tirando o perigo. E no minuto seguinte, Gilvan chutou de longe e conseguiu escanteio para os visitantes.

O Coritiba voltou a ameaçar aos 40', com Giovanni. O meia recebeu o passe e mandou de primeira para o gol. A bola passou perto do travessão. Em seguida, foi a vez de Thiago Lopes tentar o empate. O meia passou pelo goleiro Kozlinski, mas Oliveira afastou o perigo. Já aos 47', Rodrigão mandou para fora após passe de Giovanni.

O dono da casa voltou para o segundo tempo atacando e no primeiro lance o goleiro Kozlinski fez ótima defesa em chute de Patrick, que entrou no intervalo da partida. Já aos 16', os jogadores do coxa reclamaram de pênalti após William Matheus cair na área em dividida com Reginaldo. No entanto, o árbitro mandou seguir.

O Dragão ampliou aos 28', com Rodrigo Rodrigues. Jorginho cabeceou e Muralha fez a defesa. No rebote, o atacante que havia acabado de entrar marcou o segundo da equipe na partida. E aos 35' o Coxa diminuiu com Rafinha, que, após dividida entre Rodrigão e Nathan, a bola sobrou para o meia, que marcou o gol da equipe da casa.

Com o resultado, o Dragão subiu para a vice-liderança da competição, com 37 pontos. Enquanto o Coxa segue com 34 pontos, na quarta posição, ainda na zona de classificação para a elite do Brasileirão.

Na próxima rodada, o Atlético-GO recebe o Bragantino, no Antônio Accioly. A partida será na sexta-feira (13), às 21h30. Já o Coritiba encara o Londrina no Estádio do Café, no sábado (14), às 11h.