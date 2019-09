São Paulo encaminha empréstimo de Willian Farias ao Sport

O São Paulo encaminhou o empréstimo até o final da temporada do volante Willian Farias para o Sport. O jogador de 30 anos não vinha sendo aproveitado pelo técnico Cuca e viu seu espaço diminuir ainda mais após ser alvo de duras críticas efetuadas pela torcida tricolor.

Willian Farias foi liberado pela diretoria e deve seguir para Recife ainda no início desta semana. Ainda falta acertar os últimos detalhes para que o clube pernambucano faça o anúncio da chegada do jogador. O Soberano ainda não crava o negócio, mas crê num desfecho positivo.

De acordo com as informações, a tendência é que seja fechado um acordo de empréstimo até o fim da temporada, quando encerra o vínculo do jogador com o São Paulo. O Sport ficará responsável pelo pagamento total do salário ao jogador.

O jogador chegou ao São Paulo no início deste ano após se destacar pelo Vitória. No entanto, Willian Farias teve uma concorrência alta na posição e acabou não sendo muito aproveitado na equipe.

Neste temporada, Willian disputou 7 partidas, sendo 4 pelo Campeonato Paulista, duas na Taça Libertadores e apenas uma no Campeonato Brasileiro. O volante não marcou nenhum gol com a camisa do São Paulo.

Agora, o volante chega para ajudar o Sport na Série B do Campeonato Brasileiro. O time pernambucano é o 3º colocado com 35 pontos, e segue firme na luta pelo retorno à primeira divisão.