Em Maceió, CSA derrota Chapecoense e conquista segunda vitória no Brasileirão

Na noite deste domingo (08), CSA e Chapecoense se enfrentaram pela 18ª rodada do Brasileirão. Jogando no Estádio Rei Pelé, o Azulão venceu seu terceiro jogo no campeonato, desta vez por 2 a 0, gols marcados por Alecsandro e Jonathan Gómez. Com o resultado, a equipe alagoana fica a três pontos do primeiro time fora do Z-4.

Com um início arrasador, o CSA teve dois gols anulados em menos de 10’, o primeiro com Apodi, e logo após, Alecsandro também teve seu gol anulado. O atacante também desperdiçou um pênalti, aos 21’, quando o goleiro da Chapecoense, Tiepo, defendeu a cobrança. Entretanto, pouco tempo depois, o atacante da equipe alagoana se redimiu. Após cobrança de escanteio, aos 39', ele desviou de cabeça abrindo o placar para o CSA.

Expulsões e vitória decretada

Se o primeiro tempo começou acelerado, o segundo não foi diferente. Logo no primeiro minuto da segunda etapa, a Chapecoense teve um pênalti ao seu favor. Porém, Jordi defendeu a cobrança de Everaldo. Aos 24’, a equipe catarinense ficou com um a menos, quando Márcio Araújo recebeu o seu segundo cartão amarelo, resultando na expulsão do volante.

Ficou ainda pior quando Gum também foi expulso. E com mais espaço em campo, o CSA chegou ao segundo gol na partida. Aos 49’, Jonathan Gómez fechou o placar no Estádio Rei Pelé. O gol chegou a ser revisto pelo VAR, mas foi validado minutos depois.

Próxima rodada

Precisando se recuperar da derrota, a Chapecoense jogará em casa contra a equipe do Vasco, o jogo será realizado no sábado (14) às 19h. No dia seguinte, São Paulo e CSA se enfrentam no Morumbi, também às 19h.