Djian afirma respaldo a Ceni e que atletas estão 'empenhados' em tirar Cruzeiro da crise

Com clima tenso nas últimas semanas, é o diretor de futebol do Cruzeiro, Marcelo Djian que anda aparecendo e dado as devidas respostas. Nesta terça-feira (10), não foi diferente. O ex-jogador concedeu entrevista coletiva, esclarecendo algumas situações, entre as quias, o total respaldo ao treinador Rogério Ceni.

“Realmente nós tivemos a conversa com o Rogério hoje, é lógico que depois de dois resultados negativos a decepção era muito grande. O Rogério, depois que foi contratado, eu tive todas as conversas com ele, disse a ele que teria o respaldo total da diretoria. Desde janeiro de 2018, quando estava o Mano Menezes no comando, nós nunca opinamos em nada, e não será agora com o Rogério que o faremos. Ele tem total apoio nosso e fará as modificações que quiser. O descontentamento e a decepção são grandes também por parte da diretoria e nós vamos procurar, já a partir do jogo de sábado, contra o Palmeiras, conseguir um grande resultado para que possamos terminar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com vitória”.

Na segunda-feira (9), alguns jornalistas informaram que o meia Thiago Neves seria afastado. Questionado sobre o assunto, o dirigente foi taxativo ao afirmar que a informação é falsa.

“Não houve nada dessa conversa. Eu acompanhei também pelas redes sociais, isso é totalmente falso. O que ele falou é que seria um condicionamento físico melhor de alguns atletas, mas todos farão parte do elenco até o final do Campeonato Brasileiro. Nós sabemos que é um momento difícil que nós passamos, e somente com todos juntos e com o mesmo pensamento teremos chances de reverter essa situação incômoda no Campeonato Brasileiro”.

Próximas rodadas

“Rogério me disse que tem grandes chances daqueles que irão fazer esse trabalho complementar fiquem fora do jogo com o Palmeiras e voltem contra o Flamengo”.

Salários

"Os jogadores, eles estão bem conscientes a esse atraso, inclusive essa semana estaremos quitando o restante do mês de julho. E estamos trabalhando para que, na próxima semana, a gente consiga quitar o mês de agosto. Jogadores sabem que o Cruzeiro sempre honrou com os salários. Eles não ficam preocupados quando ocorre um pequeno atrasado. Não é normal, mas posso te dizer que não é isso que está influenciando nos jogos".

Thiago Neves

“Conversamos sim com ele, conversei em particular. O Thiago é um dos nossos melhores jogadores, deu uma entrevista de cabeça quente, isso acontece de vez em quando, no calor de uma partida e uma decepção de quem poderia disputar a terceira final consecutiva. Isso está solucionado, contamos com o Thiago que é muito decisivo para nós”.

Esforços dos jogadores

“Os resultados foram mesmo decepcionantes, a vitória contra o Grêmio poderia ter nos deixado em uma situação mais acima na tabela com 21 pontos, junto com outras três equipes, mas os jogadores estão imbuídos, desde a chegada do Rogério Ceni, em tirar o time dessa situação e tenho certeza que vamos conseguir”.