Com show de Matheusinho, América-MG bate Criciúma e chega a 10 jogos de invencibilidade

O América-MG venceu o Criciúma por 2 a 1 na noite dessa terça-feira (10) no estádio Independência, em partida válida pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Coelho chegou a 10 jogos de invencibilidade. Matheusinho marcou duas vezes para a equipe da casa, enquanto Léo Gamalho descontou para os visitantes.

A partida

O jogo começou cadenciado e com domínio do América-MG. Aos 19 minutos, Matheusinho, que completou 100 jogos com a camisa alviverde, recebeu pela esquerda, cortou para o meio e encheu o pé. A bola viajou e foi parar no fundo da rede, sem chances para o goleiro adversário.

Embalado com o gol, um minuto depois quase um golaço de Júnior Viçosa. Ao ver o goleiro adiantado, ele arriscou de longe, mas a bola foi por cima.

No fim do primeiro tempo, os mandantes ampliaram com Matheusinho. Após cruzamento de Diogo Ferreira pela direita, o meia se apresentou livre de marcação na área e finalizou, aumentando a vantagem para o Coelho.

No segundo tempo, o time catarinense voltou mais pilhado, em busca da reação e diminuiu com Léo Gamalho, também aos 19, após cruzamento para a área.

Aos 31, o velocista Neto Berola recebeu passe de Juninho na direita e cruzou. A bola ia chegando limpa para Junior Viçosa estufar as redes, mas o zagueiro se antecipou e travou a jogada.

Nos minutos finais, o Coelho apostou nos contra-ataques, esperando o erro do Criciúma, mas a partida terminou em 2 a 1, para o público de 1.583 pagantes.

Com o resultado, o time americano chegou ao 11° lugar, com 29 pontos. Já o Criciúma é o 15°, com os mesmos 23 pontos. Na próxima rodada, o Coelho enfrenta o Sport, sexta-feira (20), às 21h30, na Ilha do Retiro. O Tigre recebe o Atlético-GO, também no dia 20, às 19h15, no Heriberto Hülse.