É hoje! Athletico-PR recebe Internacional na primeira final da Copa do Brasil

O Athletico recebe a equipe do Internacional na noite desta quarta-feira (11), às 21h30, na Arena da Baixada, pela primeira partida da final da Copa do Brasil. O Furacão realizou o último treino nesta terça-feira, e tem algumas dúvidas para a lateral direita e zaga. Já o Colorado também fez treino na tarde desta terça-feira no palco da partida, e tem escalação indefinida.

Tiago Nunes deixa dúvida na escalação para a final

O comandante do Furacão fez mistério e não revelou o 11 inicial da equipe para a grande decisão. Jonathan é o primeiro desfalque. Ele está fora há sete jogos, e ainda não voltou a treinar. Já o zagueiro Pedro Henrique não pode jogar a Copa do Brasil com o Athletico, já que fez jogos pela mesma competição com a camisa do Corinthians na edição deste ano. Adriano, Abner Vinícius e Everton Felipe foram contratados após o prazo de inscrições no torneio, e também são desfalques.

Do outro lado, quem com certeza jogará é Paolo Guerrero. Sua presença em campo traz preocupações, e Cittadini alertou.



"O Inter tem grandes jogadores e o Guerrero é um deles. A gente tem que tomar cuidado. Sabemos muito bem da qualidade dele, então temos que estar atentos para neutralizar todas as suas ações", disse.

O Furacão busca seu 31º título em sua história.



''Independente da maneira que o Inter vier para jogar, temos que impor o nosso ritmo e jogar da maneira que a gente sabe diante da nossa torcida. Sabemos da força do Inter, assim como a nossa, jogando em casa. Temos que pensar são dois jogos, e o início de tudo começa aqui, na Arena. Temos que imprimir o nosso ritmo, ganhar e levar uma vantagem para o Beira-Rio'', completou Cittadini.

Provável escalação do Athletico: Santos, Khellven (Madson), Bambu, Léo Pereira, Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães, Léo Cittadini; Nikão, Rony, Marco Ruben. Técnico: Tiago Nune.

Inter treina na Baixada e Lomba evita polêmica com a grama sintética

O Colorado teve a oportunidade de treinar na tão polêmica grama sintética da Arena da Baixada, palco da primeira partida da grande final da Copa do Brasil nesta quarta-feira. Porém, o técnico Odair Hellmann preferiu não mostrar sua estratégia para a partida. No total, 23 jogadores participaram da atividade, que foi marcada pela descontração. O goleiro Marcelo Lomba comentou sobre o gramado diferente.



"É diferente. A gente sabe que a equipe deles conhece bem o gramado. Eu treinei bastantes bolas que pegam no gramado e ganham mais velocidade. Mas a gente está focado em jogar futebol. O grande diferencial é neutralizar a equipe do Athletico. Uma equipe bem montada. Vamos deixar de lado a diferença do campo para estar concentrado no que fazer, ter nosso estilo de jogo", disse.

Ele também aproveitou para pedir postura e ofensividade para tentar largar na frente da decisão.



"A gente vem com a expectativa de fazer nosso melhor jogo, mas sempre dentro da característica. Temos nossa característica, vamos confiar na força do nosso time, no nosso bom ambiente. É isso que nos trouxe até aqui. É hora de ir lá e jogar. O nosso grupo está bem preparado para poder fazer nosso melhor", completou.