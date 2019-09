Em jogo atrasado, Palmeiras bate Fluminense com Hat-trick de Luiz Adriano 

Em noite de muito calor, Palmeiras e Fluminense se enfrentaram direto do Allianz Parque, em jogo válido pela décima sexta rodada do Brasileirão. O placar da partida foi 3 a 0 para o alviverde com três tentos do camisa 9 Luiz Adriano.

O jogo começou com o Palmeiras tomando a iniciativa e chegando logo no primeiro minuto com Scarpa que chutou cruzado para boa defesa de Muriel. Essa pressão resultou em gol aos 8’ em jogada de Diogo Barbosa que invadiu a área e mandou foguete na trave, no rebote Luiz Adriano apenas conferiu para as redes.

O Fluminense tentou responder em chute de Nenê, mas a bola passou sem perigo. Este início parecia promissor para a partida, mas as chances se esgotaram por ali, graças a marcação forte no meio campo.

O Palmeiras teve a chance de ampliar o marcador, Gustavo Scarpa recebeu bom passe de Luiz Adriano o Camisa 14, dominou na marca do pênalti, porém Muriel salvou o Fluminense com uma boa defesa.

Após o lance de perigo, o Palmeiras se acomodou na partida e viu o Fluminense melhorar, o empate quase veio aos 36’, quando Ganso encontrou João Pedro sozinho na área, mas o jovem atacante acabou chutando fraco e desperdiçou a oportunidade.

Na segunda etapa, o time Alviverde veio pra cima e conseguiu fazer mais dois gols com o artilheiro da noite Luiz Adriano : O primeiro saiu em jogada de Dudu que cruzou rasteiro para o camisa 9 fazer o segundo.

O terceiro saiu em lance parecido mas o passador da vez foi Scarpa que mandou na cabeça para Luiz completar seu hat-trick.

Na próxima rodada o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro no Allianz Parque, enquanto o Fluminense encara o Corinthians em Brasília, no Mané Garrincha.