Neilson avalia campanha do Botafogo-PB na Série C e projeta o 2020 do clube

Na última segunda-feira (09) foram definidos os quatro clubes que garantiram o acesso à Série B do Brasileirão de 2020, e entre eles, não está o time que foi tricampeão paraibano e vice da Copa do Nordeste no primeiro semestre deste ano. Trata-se do Botafogo-PB, que não conseguiu repetir o bom desempenho nas competições anteriores, sendo eliminado da Série C apenas com a sexta colocação do Grupo A.

Mesmo com chances remotas de classificação, uma vitória na última rodada da primeira sobre o rival Treze-PB, no Estádio Amigão, teria levado o clube ao mata-mata do acesso, após uma combinação de resultados. Porém, o Belo não saiu de um empate em 2 a 2 com o Galo e encerrou precocemente sua participação na Terceirona.

Um dos destaques do Alvinegro da Estrela Vermelha, o lateral-direito Neilson acredita que a equipe mostrou boas atuações durante o campeonato, mas lamentou a sequência de seis jogos sem vitória no início do segundo turno como o maior fator pela não classificação para a fase seguinte.

"Chegamos motivados pelas belas campanhas que o time fez no Estadual e na Copa do Nordeste. Tanto que começamos muito bem o primeiro turno, com vitórias convincentes diante de ABC e Globo, além do clássico contra o próprio Treze, por exemplo. A gente não perdeu a classificação na última rodada, e sim, nessa série de jogos no começo do segundo turno onde conquistamos apenas 3 dos 18 pontos disputados. Tenho certeza que a gente tinha qualidade para estar nas quartas de final, mas infelizmente tivemos um momento de oscilação que esse tipo de competição não permite."

Foto: Paulo Cavalcanti

Contratado para a disputa da Série C pelo Botafogo-PB, após se destacar no rival Campinense na campanha do vice-campeonato paraibano, onde também foi escolhido o melhor jogador da posição no torneio, Neilson, que tem vínculo com o clube até maio de 2020, espera que seja mantida a base que se mostrou forte ao longo do ano, e pretende ajudar o Belo a conquistar além do tetracampeonato estadual, o acesso à segunda divisão do futebol brasileiro.

"Sei que a diretoria já está trabalhando para o planejamento do ano que vem. Alguns jogadores estão saindo, o que é inevitável nesse momento, mas acredito que novos atletas também virão para dar ainda mais qualidade para esse grupo que ao meu ver já é bom. Vou continuar trabalhando forte para mostrar que tenho capacidade para estar aqui. Quero ajudar o clube a conquistar o que deixamos escapar este ano."

Com 15 jogos disputados, um gol marcado e três assistências na campanha do Botafogo-PB na terceira divisão, o lateral de 30 anos teve sondagens de duas equipes da Série B para o restante de 2019, segundo Douglas Poroca, empresário do atleta.

No entanto, de acordo com o regulamento da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), como Neilson já defendeu dois clubes diferentes em torneios nacionais coordenados pela entidade neste ano (Botafogo-PB na Série C e Campinense na Copa do Brasil), o jogador só pode se transferir para times que disputam competições regionais ou estaduais ainda nesta temporada.