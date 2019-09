Zagueiro do Ypiranga lamenta eliminação, mas ressalta: "Conquistamos nossos objetivos"

As quatro equipes que vão disputar a Série B em 2020 já foram definidas após as quartas de final da Série C: Confiança, Juventude, Náutico e Sampaio Correa. Após se classificar em primeiro do grupo B com gol nos minutos finais, o Ypiranga, desta vez, foi eliminado com gol do Confiança no final do jogo. O zagueiro Léo Kanu acredita que, apesar de não conquistar o acesso, o elenco fez uma boa temporada.

- A equipe toda está de parabéns. Conquistamos todos os objetivos neste ano. Passamos da primeira fase na Copa do Brasil, subimos no estadual e fizemos a melhor campanha do clube na Série C. Vimos que tínhamos condições de subir, mas tivemos um adversário difícil e infelizmente não conseguimos o acesso. - disse o atleta.

O zagueiro afirma que o time mostrou qualidade ao longo das competições disputadas e pode alcançar metas maiores em 2020, como uma posição maior no cenário nacional.

- Mostramos que podemos chegar longe anos que vem. Esperamos praticar um bom futebol e ter grandes conquistas, como conquistar o acesso e colocar o Ypiranga em um cenário de maior visibilidade nacionalmente. - concluiu o atleta.

O elenco se reapresenta ainda nesta semana para o encerramento das atividades da atual temporada.