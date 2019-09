Corinthians se prepara para  duelo contra o Fluminense com a volta de Fagner e Sornoza

O elenco do timão foi à campo para treinamento na manhã dessa quinta feira (12), sob orientações do técnico Fábio Carille.

O foco do grupo está voltado para o domingo (15), onde enfrentarão o Fluminense pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h, no estádio Mané Garrincha.

O treino foi dividido em duas etapas. A primeira foi de atividades para o aprimoramento do duelo um contra um entre os jogadores de todas as posições. A segunda foi de atividade coletiva com dois times.

A boa notícia é o retorno aos gramados do atacante Clayson e do zagueiro Manoel. Ambos realizavam fortalecimento muscular ainda no dia anterior, portanto, logo podem retornar como opção de Carille.

Para além de Clayson e Manoel, o timão conta também com o retorno dos convocados para as seleções brasileira e equatoriana, Fagner e Sornoza. Ambos passarão por processos de atividades regenerativas e estarão à disposição do clube ainda antes do duelo de domingo.