Fora de casa, Vila Nova bate Ponte Preta e dorme fora da zona de rebaixamento da Série B

Jogo válido pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, sendo disputado no Moisés Lucarelli

Pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, fora de casa, o Vila Nova bateu a Ponte Preta pelo placar de 1 a 0 e, com isso, respira tranquilo até, pelo menos, o fim da rodada. Alan Mineiro foi o artilheiro na noite da última terça-feira (12).

Com esse resultado, a Ponte estagnou na nona colocação, com 31 pontos, podendo ser ultrapassada pelo Botafogo-SP, que ainda joga na rodada. O Vila chegou aos 24 pontos e deixou a zona de rebaixamento, chegando à décima quinta posição. Mas pode voltar para lá caso Oeste e Figueirense vençam seus jogos na rodada.

A partida

A primeira chance do jogo foi por conta da Ponte, que desceu pela esquerda com Diego Renan. O lateral cruzou alto e Roger venceu a marcação para cabecear para fora, pelo lado direito de Rafael. Aos 17 Gastón tentou o chute de fora da área, rasteiro e obrigou Ivan a salvar a Ponte Preta com uma defesaça! No rebote, já em impedimento, Robinho bateu forte para mais uma defesa de Ivan e, no rebote dessa defesa, Robinho isolou.

Com 35 minutos de primeiro tempo, Gerson Magrão bateu de fora da área, saindo da esquerda e a bola passou por cima do travessão, assustando o goleiro Rafael. Dois minutos depois, Everton bateu de fora da área, mas o chute saiu fraco, raspando a trave esquerda do goleiro.

No rebote de uma falta aos 42 minutos, na intermediária, Diego Renan jogou a bola na área e Reginaldo desviou de cabeça encobrindo o goleiro, que ainda tocou na bola e a colocou para escanteio.

Logo aos seis minutos do segundo tempo Roger arrumou e bateu forte de fora da área, para uma bela defesa de Rafael.

Aos 12 minutos, Gustavo Henrique fez uma bela jogada individual e passou pelo marcador. Na linha da grande área, com muitas dúvidas se foi dentro ou não, Reginaldo o derrubou. Um lance muito difícil para o árbitro Rodrigo D'Alonso Ferreira, que deu o pênalti. A batida foi aos 16 minutos e Alan Mineiro converteu o pênalti!

O camisa 10 bateu forte, no meio do gol e a bola ainda pegou na perna de Ivan antes de entrar para abrir o placar no Moisés Lucarelli.

Aos 27 minutos o camisa 20 desceu pela esquerda e cruzou forte para Washington cabecear perto da trave direita de Rafael, que não pulou na bola e a viu passar raspando a trave.

A Ponte Preta viaja para enfrentar o Operário na próxima segunda-feira (16), às 20h. Já o Vila Nova recebe o Botafogo-SP, na próxima terça-feira (17), às 19h15. Ambos os jogos são válidos pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão.