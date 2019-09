Técnico Alberto Valentim cobra nova multa do Vasco na Justiça

Atual treinador do Avaí, Alberto Valentim novamente vai à justiça para cobrar multas do seu antigo clube, Vasco da Gama. Com uma ação já formulada no TST-1 solicitando R$1.073,098, de acordo com o UOL, a segunda ação é referente à multa por antecipação da rescisão e alguns outros pontos do pré contrato, somando mais R$389.711,09.

A empresa "Adm Esporte Futebol e Agenciamento Ltda" é a responsável pelos direitos de imagem de Valentim. A organização é responsável pela primeira ação judicial, cobrando as parcelas vencidas no contrato do treinador, sendo R$82.333,33 mensais.

Firmado durante assinatura de contrato, a décima quarta cláusula parágrafo terceiro afirma que a parte que pedir a rescisão por antecedência, irá arcar com a multa.

Valores

Ao todo, o processo trabalhista soma R$114 mil por salários atrasados, R$71.440 em depósitos não feitos de FGTS, R$223,993 mil por verbas rescisórias, R$111,466 em multa pelo artigo 467 da CLT, R$114 mil também em multa pelo artigo 477 da CLT e R$97.583 em honorários advocatícios.

A rescisão antes do prazo soma R$342 mil, porém, ainda não foi apresentada ao juiz. Na ação de Valentim, exige-se que os valores citados atualizados.