Para voltar a vencer no Brasileiro, Atlético-MG recebe time misto do Internacional

No intuito de deixar o mau momento de lado e voltar a vencer no Brasileirão, o Atlético-MG encara o Internacional às 11h deste domingo (15), no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019, a última do primeiro turno.

Há quatro jogos sem vencer pelo torneio de pontos corridos, o time treinado por Rodrigo Santana não deve ter vida fácil mesmo contra um provável Inter recheado de reservas, já que o Internacional tem tudo para poupar vários de seus jogadores principais visando a segunda partida válida pela final da Copa do Brasil. No primeiro jogo contra o Athletico-PR, o Inter foi derrotado por 1 a 0 em Curitiba; Odair Hellmann vai, portanto, jogar todas as suas fichas na partida dentro dos domínios colorados.

No último jogo do Atlético-MG, os mineiros foram derrotados pelo Botafogo, fora de casa, por 2 a 1. Em contrapartida, os Colorados venceram o São Paulo por 1 a 0 jogando no Beira-Rio.

Galo com novidades

Entre as novidades para a partida, no Atlético-MG, Igor Rabello (suspenso) e Jair (machucado) devem dar lugar a Leonardo Silva e Ramón Martínez. Victor segue tratando sua lesão e Cleiton continuará na meta do Galo. Bruninho deve ser outra cara-nova no meia-de-campo alvinegro, já que Chará não foi garantido no time principal pelo treinador atleticano.

Cazares, que chegou atrasado no último treinamento realizado pelo elenco do Galo, é dúvida até para figurar no banco de reservas. Sendo assim, o provável Atlético-MG, oitavo colocado com 27 pontos, deve ser formado da seguinte maneira: Cleiton; Patric, Réver, Léo Silva, Fábio Santos; Ramón Martínez e Elias; Chará (Bruninho), Vinicius e Cazares; Ricardo Oliveira.

Misterioso Inter

Sem dar indícios claros de quem colocará em campo em Belo Horizonte, Odair Hellmann acredita que mesclar sua equipe para encarar o time mineiro será a melhor das opções.

Pensando nisso, o provável Inter figurar com: Marcelo Lomba; Zeca, Emerson Santos, Klaus e Heitor; Nonato, Rithley e Sarrafiore; Rafael Sóbis, Wellington Silva e Guilherme Parede.

Arbitragem

Bruno Arleu de Araujo (AB/RJ) será o árbitro da partida, assistido por Silbert Faria Sisquim (AB/RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (AB/RJ). Grazianni Maciel Rocha (AB/RJ) vai comandar a arbitragem de vídeo (VAR) no jogo.