Ceará e Botafogo medem forças no Castelão na última rodada do primeiro turno

O Estádio Castelão, em Fortaleza, receberá neste sábado (14) a partida entre Ceará e Botafogo pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.



Em jogo, duas equipes que entraram com um objetivo em comum na competição: fugir da zona de rebaixamento. Porém, o cenário atual permite que elas sonhem com vôos mais altos.



Embalado após boa vitória contra o Atlético Mineiro na última rodada, o Botafogo se afastou ainda mais da zona do rebaixamento e quer terminar o campeonato de maneira mais tranquila. Já o Vovô, quer terminar o turno numa posição mais confortável, após a reação na última rodada contra o Corinthians.



O árbitro paulista Luiz Flávio de Oliveira apita a partida. Vinícius Furlan será o responsável pela arbitragem de vídeo.

Ceará: no embalo de Thiago Galhardo

O meio campista Thiago Galhardo parece que já está há anos em Fortaleza, tamanha a identificação conquistada em tão pouco tempo no Ceará. Já foram oito gols e uma assistência até aqui na competição. Referência técnica do time, ele é a grande aposta do técnico Enderson Moreira.



E a promessa é de casa cheia para o duelo de alvinegros. Parte dos ingressos para esta partida estão esgotados. O treinador escondeu as atividades durante a semana. A tendência é manter a base do time que empatou com o Corinthians no último sábado, com direito a gol olímpico do atacante Leandro Carvalho.



O Ceará não perde para o Botafogo desde 2015. No entanto, não vence o rival em terras cearenses desde 1975. No ano passado, pelo Campeonato Brasileiro, foram duas partidas e dois empates sem gols.



O provável Ceará: Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Tiago Alves e João Lucas; Fabinho, Ricardinho, Wescley, Thiago Galhardo e Leandro Carvalho; Felippe Cardoso.

Botafogo: ainda dá pra sonhar?



A vitória contra o Atlético Mineiro na última rodada afastou o Botafogo um pouco mais da zona de rebaixamento e deixou os mais otimistas com uma pontinha de esperança quanto a uma possível briga por vaga na Libertadores. Mas para manter este sonho vivo, os cariocas precisam manter o bom desempenho apresentado na rodada passada.



Fora de campo, muitos problemas. O alvinegro convive com salários atrasados e críticas públicas dos jogadores. Na semana passada, os torcedores, que já haviam contribuído com cestas básicas para os funcionários do clube, protestaram no Estádio Nilton Santos com gritos de “paga o salário”.



Contra o Ceará, o treinador Eduardo Barroca não poderá contar com o lateral esquerdo Gilson e com o zagueiro Joel Carli, ambos lesionados. Em compensação, o atacante Rodrigo Pimpão, recuperado de uma lesão no pé, voltará a ser relacionado. O zagueiro Gabriel, que não atuou contra o Galo por problemas contratuais, também volta.



A provável escalação do Botafogo: Gatito Fernández; Fernando, Marcelo Benevonuto, Gabriel e Lucas Barros; Cícero, João Paulo e Alex Santana; Marcinho, Luiz Fernando e Diego Souza.