Mesmo com um a menos, Londrina vence Coritiba de virada pela Série B

O Londrina recebeu a equipe do Coritiba na manhã deste sábado (14), às 11h, em jogo válido pela 22ª rodada da Série B, e venceu por 2 a 1, mesmo com um jogador a menos. Com o resultado, o Tubarão ganha uma posição, e vai a 12º, com 28 pontos. Já o Coritiba vê a sua vaga no G4 ameaçada, já que está na quarta colocação, com 34 pontos, e pode ser ultrapassado pelo rival Paraná, que tem 32 pontos e ainda joga na rodada, na noite deste sábado, às 19h, em casa, contra o Cuiabá.

Primeiro tempo

A primeira etapa foi marcada pela falta de chances criadas para os dois lados. O Londrina até começou esboçando uma pressão e marcando em cima, tentando a roubada de bola. E a estratégia deu certo, quando aos dois minutos Anderson Leite roubou bola no ataque, e ela sobrou para Higor Leite, que carregou e tentou o chute, mas sem força. A bola ainda sobrou para Anderson Leite novamente, que não conseguiu mandar pra rede mesmo sem goleiro.

No entanto, foi o Coxa quem fez o primeiro gol, aos 13 minutos, quando Igor Jesus aproveitou cruzamento de William Matheus e abriu o placar. O final do primeiro tempo viu o Londrina se mandar ao ataque, enquanto o Coxa se defendia.

Segundo tempo

A mentalidade da equipe da capital foi diferente no início da segunda etapa, com uma marcação mais avançada e um lance de perigo aos oito minutos, quando Diogo Mateus achou bem William Matheus dentro da área, que cabeceou rente à trave. Em seguida, as coisas ficaram mais complicadas para o Londrina, quando o zagueiro Lucas Costa fez falta violenta em Rafinha e recebeu o cartão vermelho. Com um a menos em campo e no placar, a partida parecia perdida para o Tubarão.

Porém, o Coritiba se mostrou satisfeito com o resultado, e não voltou a atacar com perigo, dando espaços para a equipe mandante. Aos 32, veio o empate, quando Anderson Leite roubou bola no ataque e ficou cara a cara com Muralha. Mesmo pressionado ele conseguiu deslocar o goleiro e marcar. O Coritiba continuou sem mostrar reação, e tomou a virada nos acréscimos, quando Thalisson Kelven falhou feio e furou em chutão da zaga adversária. A bola sobrou para Léo Passos, que só teve o trabalho de bater Muralha e correr para o abraço.

Na próxima rodada, o Londrina enfrenta o líder Bragantino, fora de casa, no sábado (21), às 16h30. Já o Coritiba recebe o CRB, também no sábado, mas às 19h.